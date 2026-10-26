பாட்டாசு எடுத்து சென்றால் 3 ஆண்டு சிறை:ஆர்.பி.எப்.
பாட்டாசு எடுத்து சென்றால் 3 ஆண்டு சிறை:ஆர்.பி.எப்.
UPDATED : அக் 25, 2026 06:38 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:36 PM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகை நவ.8ம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், ஆன்லைன் வாயிலாகவும், நேரடியாகவும் பொது மக்கள் பட்டாசு வாங்குவது அதிகரித்துள்ளது. சிவகாசி சென்று வாகனங்களில் பட்டாசு கொண்டு வருவதும், பார்சல் வாயிலாக அனுப்பி வைப்பதும் நடக்கிறது.
ஆபத்தை உணராமல் பலர் ரயில்களில் பட்டாசு வாங்கி வருவது அதிகரித்துள்ளது. கோவை –நாகர்கோவில், கோவை–மதுரை போன்ற தென்மாவட்ட ரயில்களில் இவ்வாறு பட்டாசு வாங்கி வருவதும் சோதனையில் சிக்கிக்கொள்வதும் தொடர்கதையாக உள்ளது.
‘ரயில்களில் பட்டாசு அல்லது எளிதில் தீப்பற்றக்கூடிய பொருட்களை எடுத்து செல்ல அனுமதி கிடையாது. விழிப்புணர்வு இல்லாதவர்கள் பார்சல் செய்து எடுத்து வருகின்றனர்.
இதனால் தீ விபத்து ஏற்பட வாய்ப்புகள் அதிகம். எனவே, பட்டாசு எடுத்து சென்றால் 3 ஆண்டு வரை சிறை தண்டனை கிடைக்கும்’ என, ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் எச்சரிக்கின்றனர்.