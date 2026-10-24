3,000 போதை மாத்திரை கடத்தல் ஏர்போர்ட் அருகே 5 பேர் சிக்கினர்
3,000 போதை மாத்திரை கடத்தல் ஏர்போர்ட் அருகே 5 பேர் சிக்கினர்
ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
கோவை: விமான நிலையம் பின்புறம், எஸ்.ஐ.எச்.எஸ். காலனி பகுதியில் போதை மாத்திரை சப்ளை செய்வதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
சிங்காநல்லுார் போலீசார் சென்று கண்காணித்தனர். சந்தேகப்படும் விதமாக சுற்றித்திரிந்த நபர்களை இன்ஸ்பெக்டர் அர்ஜின் குமார் தலைமையிலான குழு வளைத்து பிடித்து சோதனையிட்டனர்.
அவர்களிடம், 2.500 கிலோ கஞ்சா, 2980 போதை மாத்திரை, ஊசிகள், ஆறு மொபைல் போன் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. சின்னியம்பாளையத்தில் வசிக்கும் மதுரை மாதவன், சின்னியம்பாளையம் ரபீகர், பீளமேடு ஜெயராஜ், ஆகாஷ், நீலாம்பூர் தமிழரசன் ஆகிய ஐந்து பேரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.
இதில், தமிழரசனை தவிர மற்ற நான்கு பேர் மீதும் பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது விசாரணையில் தெரியவந்தது. பெங்களூரில் இருந்து போதை மருந்துகளை வாங்கி வந்து கோவையில் விற்பனை செய்யும் இவர்களின் நெட்வொர்க் குறித்து தீவிர விசாரணை நடக்கிறது.