தொழில் துவங்க 35 சதவீதம் மானியம்: 'தாட்கோ' மேலாளர் தகவல்
தொழில் துவங்க 35 சதவீதம் மானியம்: 'தாட்கோ' மேலாளர் தகவல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:32 PM
அன்னூர்: 'தொழில் துவங்க, 35 சதவீதம் மானியம் வழங்கப்படும்' என, 'தாட்கோ' மேலாளர் கூறினார்.
அன்னூர், தாசபளஞ்சிக மண்டபத்தில், 'தாட்கோ' சார்பில், தொழில் முனைவோராவதற்கான வழிகாட்டுதல் முகாம் நடந்தது.
'நீடு' அறக்கட்டளை தலைவர் மருதாசலம் வரவேற்றார்.
'தாட்கோ' மேலாளர் ரஞ்சித் குமார் பேசியதாவது :
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினருக்கு பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 30 லட்சம் ரூபாய் வரை கல்வி கடன் வழங்கப்படுகிறது. சிறு, குறு தொழில் செய்ய, ஒரு கோடி ரூபாய் வரை கடன் வழங்கப்படுகிறது. இதில் 35 சதவீதம் மானியமாக தரப்படும். 65 சதவீதம் வங்கி கடன் பரிந்துரைக்கப்படும்.
குறைந்தது 12 மகளிர் சேர்ந்து குழு துவக்கினால் அதிகபட்சம் ரூ.12 லட்சம் வரை கடன் வழங்கப்படுகிறது. இதில் ஆறு லட்சம் ரூபாய் மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
ஆண்டுக்கு ஒரு முறை கொடிசியாவில் கண்காட்சி நடத்தப்படுகிறது. இதில் இலவசமாக அரங்கம் அமைத்துக் கொள்ளலாம். தொழில் துவங்க ஆதார், ஜாதி சான்று, வருமான சான்று, ரேஷன் கார்டு ஆகியவற்றுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். பயன்பெற விரும்புவோர் கோவையில் உள்ள தாட்கோ அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம். இவ்வாறு அவர் பேசினார். தி கோல் ஆப் ஹியூமன் டெவலப்மென்ட் பவுண்டேஷன் நிர்வாகிகள் ராஜேந்திரன், ஜோதிராவ் பூலே கல்வி மைய நிர்வாகி கணேஷ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் பேசினர்.
தூய்மை பணியாளர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.