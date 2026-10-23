அங்கீகாரம் இல்லாத ஏஜன்டுகளிடம் ரயில் டிக்கெட் வாங்கினால் சிக்கல்: இ-டிக்கெட் விற்ற 36 பேர் சிக்கினர்
அங்கீகாரம் இல்லாத ஏஜன்டுகளிடம் ரயில் டிக்கெட் வாங்கினால் சிக்கல்: இ-டிக்கெட் விற்ற 36 பேர் சிக்கினர்
UPDATED : அக் 22, 2026 03:49 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:44 PM
கோவை: ரயில்வே ஸ்டேஷன் கவுன்டர்களில் நேரடியாக டிக்கெட் முன்பதிவு செய்தும், www.irctc.co.in, Rail connect app போன்றவை வாயிலாகவும் அலைச்சல் இல்லாமல் மக்கள் டிக்கெட் முன்பதிவு செய்து பயணிக்கின்றனர். ரயில்வே அங்கீகாரம் பெற்ற முகவர்கள் மூலமும் முன்பதிவு செய்கின்றனர்.
அங்கீகாரம் பெறாமலும், தனிநபர் ஐ.டி.யை பயன்படுத்தியும் கூடுதல் பணத்துக்கு டிக்கெட் விற்பது ரயில்வே சட்டப்படி குற்றம். ஆனால், பணம் கறப்பது ஈசியாக இருப்பதால் நிறைய பேர் இந்த வேலையில் ஈடுபடுகின்றனர்.
இதனால், குழுவாக பயணிப்பவர்கள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுகின்றன. இவர்கள் காட்டும் 'பல்க் டிக்கெட்' அங்கீகாரம் பெறாத டிக்கெட் என கருதப்பட்டு பயணத்தின்போது ரத்து செய்யப்படுகிறது. வாங்கியவர்கள் நடுவழியில் தவிக்கின்றனர்.
இதுகுறித்த புகார்கள் வந்ததால், ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் பல இடங்களில் சோதனை செய்கின்றனர். கோவையில் 2 பேர் உட்பட சேலம் கோட்டத்தில் 36 முகவர்களை கைது செய்து, ரூ.4.50 லட்சம் மதிப்புள்ள 310 இ-டிக்கெட்களை பறிமுதல் செய்தனர். இக்குற்றத்தில் ஈடுபடுவோர் 3 ஆண்டு வரை சிறை தண்டனை அனுபவிக்க நேரிடும்.
அங்கீகாரம் இல்லாத ஏஜன்டுகள் குறித்து தகவல் அளிக்குமாறு பயணிகளை கேட்கின்றனர். 'அங்கீகரிக்கப்படாத முகவரிடமோ, தனிநபர் 'யூசர் ஐ.டி.' பயன்படுத்தும் நபர்களிடமோ இ-டிக்கெட் வாங்க வேண்டாம். அது ரத்து செய்யப்படும். பணமும் திரும்ப கிடைக்காது' என்கின்றனர்.
அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்கள் யார் யார் என்பதை www.irctc.com என்ற இணையதளம் வாயிலாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.