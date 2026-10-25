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மரம் விழுந்து 4 கார் சேதம் இன்னும் 75 மரங்கள் ‘வீக்’
மரம் விழுந்து 4 கார் சேதம் இன்னும் 75 மரங்கள் ‘வீக்’
ADDED : அக் 25, 2026 02:28 PM
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கோவை: அரசு மருத்துவமனையில் நேற்று காலை செமினார் ஹால் அருகே இருந்த மரம் திடீரென சாய்ந்தது. ஆட்கள் இல்லாததால், உயிர் சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. டாக்டர்களின் நான்கு கார்கள் சேதமடைந்தன.
தீயணைப்புத்துறையினர் துரிதமாக மரத்தை அகற்றினர். இது போல் எப்போது வேண்டுமானாலும் அகற்றவேண்டிய நிலையில் 75 மரங்கள் இருப்பது ஆய்வில் தெரிந்தது. நாளை வெட்டப்படவுள்ளன.
‘‘இந்த மரம் குறித்து வருவாய்த்துறை, தீயணைப்புத்துறையினருக்கு முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவித்து இருந்தோம். இன்று (நேற்று) மரங்களை அகற்ற திட்டமிட்டிருந்த நிலையில், மரம் விழுந்து விட்டது,’’ என்கிறார் டீன் கீதாஞ்சலி.