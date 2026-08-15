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/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/﻿பொள்ளாச்சியில் 5 ஏக்கர் பரப்பளவில்.. 'மைக்ரோ டெக் பார்க்!':தமிழக அரசின் திட்டத்துக்கு வரவேற்பு

﻿பொள்ளாச்சியில் 5 ஏக்கர் பரப்பளவில்.. 'மைக்ரோ டெக் பார்க்!':தமிழக அரசின் திட்டத்துக்கு வரவேற்பு

﻿பொள்ளாச்சியில் 5 ஏக்கர் பரப்பளவில்.. 'மைக்ரோ டெக் பார்க்!':தமிழக அரசின் திட்டத்துக்கு வரவேற்பு

ADDED : ஆக 13, 2026 04:26 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 04:26 AM

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பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சியில் நீண்ட கால கோரிக்கையில் ஒன்றாக, 'மைக்ரோ டெக் பார்க்' அமைக்கப்படும் என அரசு அறிவித்துள்ளது மக்களிடம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கு பொள்ளாச்சி தொழில் வர்த்தக சபை வரவேற்றுள்ளது. பொள்ளாச்சியில், பொறியியல் கல்லுாரிகள் அதிகளவு உள்ளன. பொறியியல் படிப்பு முடிக்கும் மாணவர்கள், வேலைவாய்ப்புக்காக சென்னை, பெங்களூரு மற்றும் வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்கின்றனர்.

வீண் அலைச்சலை தவிர்க்கவும், வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் வகையில், ஐ.டி., பூங்கா அமைக்க வேண்டும். அவ்வாறு அமைத்து வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கினால், பொள்ளாச்சி பகுதியை சேர்ந்த பெண்கள், ஆண்கள், வேலைக்காக கோவை, சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு செல்லும் நிலை குறையும். அதனால், அதற்காக திட்டமிட வேண்டும் என, நீண்ட காலமாக கோரிக்கை விடுக்கப்படுகிறது.

கோவை மாநகரத்திலேயே ஐ.டி., பூங்காக்களை துவங்காமல், புறநகர் பகுதியாகவும், மாவட்ட அந்தஸ்து பெற தகுதியான பொள்ளாச்சியில் துவங்க வேண்டும் என பொள்ளாச்சி தொழில் வர்த்தக சபை சார்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது.

இது குறித்து, 'தினமலர்' நாளிதழில் கடந்த மாதம், 30ம் தேதி செய்தி வெளியிடப்பட்டது. சட்டசபையில் பொள்ளாச்சி எம்.எல்.ஏ., நித்தியானந்தன் பேசுகையில், ஐ.டி., பூங்கா, பொள்ளாச்சி மாவட்டம் உருவாக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பேசினார்.

இதற்கு பதில் அளித்த தொழில்துறை அமைச்சர் கீர்த்தனா, ''தமிழக முதல்வர், பின் தங்கிய மாவட்டங்களில் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குவோம் என வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். அதன்படி, பொள்ளாச்சியில், 3 - 5 ஏக்கரில், 'மைக்ரோ டெக் பார்க்' கொண்டு வருவதற்கான வசதிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ள முதல்வர் உத்தரவிட்டார்.

'ஒர்க் ப்ரம் ேஹாம் டவுன்' (work from home town) என்ற அடிப்படையில், 'மைக்ரோ டெக் பார்க்' அமைக்க நிலம் தேடப்படுகிறது,'' என்றார்.

நன்றி கடிதம் பொள்ளாச்சி தொழில் வர்த்தக சபை சார்பில் அதன் தலைவர் முத்துசாமி, தமிழக முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்து கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:

தமிழகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை பரவலாக்கும் உயரிய நோக்கத்துடன், தமிழக முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான அரசு, பல்வேறு சிறப்பான திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.

அவ்வகையில், 'வெற்றி நிச்சயம்' தொலைநோக்கு திட்டத்தின் கீழ், பொள்ளாச்சி உள்ளிட்ட நகரங்களில், 'மைக்ரோ டெக் பார்க்' அமைக்கும் திட்டத்தை முன்னெடுத்துள்ளது பொள்ளாச்சி மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் தொழில் வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது.

பொள்ளாச்சியில், 3 - 5 ஏக்கர் பரப்பளவில் நகரின் முக்கியமான பகுதியில் பொருத்தமான அரசு நிலத்தை அடையாளம் கண்டு ஒதுக்கீடு செய்ய ஆணை பிறப்பிக்கபட்டதற்கு பொள்ளாச்சி மக்கள், தொழில் வர்த்தக சபை சார்பில் நன்றியை தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.

இந்த, 'மைக்ரோ டெக் பார்க்' வாயிலாக, தகவல் தொழில்நுட்பம், நவீன தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள், பொள்ளாச்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்பு ஏற்படும். இளைஞர்களுக்கு உள்ளூரிலேயே உயர்தர வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும்.

'ஸ்டார்ட் அப்' மற்றும் புதிய தொழில் முனைவோர் வளர்ச்சிக்கு சிறந்த சூழல் உருவாகும். 'கோ ஒர்க்கிங்' மற்றும் நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகள் கிடைக்கும்.

பொள்ளாச்சி மற்றும் மேற்கு மண்டலத்தின் பொருளாதார வளர்ச்சி மேலும் வலுப்பெறும். 'ஒர்க் ப்ரம் ேஹாம் டவுன்' என்ற தங்களது தொலைநோக்கு பார்வை நடைமுறையில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்படும்.

இவ்வாறு, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

திட்டங்கள் பரவலாக வேண்டும்!

பொள்ளாச்சியில் தென்னை நார் தொழிலை மேம்படுத்தும் வகையில், நாட்டுக்கல்பாளையம் தமிழக அரசின் கூட்டுக்குழுமமும், மத்திய அரசின் சார்பில், தென்னை நார் கூட்டுக்குழுமம் மோதிராபுரம் பகுதியிலும் அமைந்துள்ளன. இதுபோன்று அரசு அறிவித்துள்ள 'மைக்ரோ டெக் பார்க்', பொள்ளாச்சியில் தாராபுரம் ரோடு அல்லது பாலக்காடு ரோடு, ஆனைமலை ரோட்டில் அமைக்கலாம். இதுபோன்று பரவலாக அரசு திட்டங்களை செயல்படுத்தும் போது, பொள்ளாச்சி பகுதி முழுவதும் வளர்ச்சி பெற வாய்ப்பாக இருக்கும். இது குறித்து அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தால் பயனாக இருக்கும், என, தொழில்துறையினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.



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