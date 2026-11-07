/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/இரும்பு குண்டு வைத்து சூதாடிய 5 பேர் கைது
UPDATED : நவ 06, 2026 07:41 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:18 PM
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கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவு, பட்டணம் கிராமத்தில் இரும்பு குண்டு வைத்து சூதாடிய, 5 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கிணத்துக்கடவு, நல்லட்டிபாளையம் ஊராட்சி பட்டணம் கிராமத்தில் மாரியம்மன் கோவில் அருகே, பணம் வைத்து இரும்பு குண்டு விளையாட்டு நடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதை தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்று போலீசார் ஆய்வு செய்தனர்.
இதில், நல்லட்டிபாளையத்தை சேர்ந்த கிருஷ்ணசாமி, 41, ராமசாமி, 56, சுப்ரமணியம், 51, முருகராஜ், 44, சதீஷ்குமார், - 30, என, 5 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். அவர்களிடமிருந்து, 3 இரும்பு குண்டுகள் மற்றும் 1,600 ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.