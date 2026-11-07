/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ரோடுகளை சுத்தம் செய்ய 5 அதிநவீன இயந்திரம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:54 PM
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கோவை: ரோடுகளை சுத்தம் செய்வதற்கு ரூ.2 கோடி மதிப்பில் 5 சிறிய ரக வாகனங்களை மாநகராட்சி வாங்கியுள்ளது.
மாநகராட்சி பொது நிதியில் தலா ரூ.39.60 லட்சம் மதிப்பில் 5 இயந்திரங்கள் வாங்கப்பட்டுள்ளன. கொடியசைத்து இவற்றை துவக்கி வைத்த அமைச்சர் சம்பத்குமார், ஓட்டியும் பார்த்தார்.
ஒவ்வொரு மண்டலத்துக்கும் தலா ஒரு இயந்திரம் திடக்கழிவு மேலாண்மை பணிக்கு பயன்படுத்தப்படவுள்ளது. ரோடுகள் மட்டுமல்லாமல், மேம்பாலங்கள், 2 மீட்டர் இடைவெளியிலான ரோடுகளை சுத்தம் செய்ய முடியும்.
மணிக்கு 5 கி.மீ. வேகத்தில் இயங்கும். ஹைட்ராலிக் தொழில்நுட்பத்தில் இயங்குவதால், சேகரிக்கும் குப்பையை எளிதில் வெளியேற்ற முடியும் என அதிகாரிகள் கூறினர்.