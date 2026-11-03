பசுமைக்குடில் அமைக்க 50 சதவீதம் மானியம்: பயிற்சி முகாமில் தகவல்
பசுமைக்குடில் அமைக்க 50 சதவீதம் மானியம்: பயிற்சி முகாமில் தகவல்
UPDATED : நவ 02, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:32 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, நல்லுாத்துக்குளியில் தோட்டக்கலை மற்றும் மலைப்பயிர்கள் துறை சார்பில், ‘அட்மா’ திட்டத்தின் கீழ் உயர் தொழில்நுட்ப தோட்டக்கலை பயிற்சி முகாம் நடந்தது. தோட்டக்கலை உதவி இயக்குனர் வசுமதி வரவேற்றார்.
பயிற்சியில், பசுமைக்குடில் முறையில் வெள்ளரி சாகுபடி செய்வதன் முக்கியத்துவம், அதன் நன்மைகள், உற்பத்திச் செலவு, வருமானம் மற்றும் லாபம் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கப்பட்டது.
மேலும், பசுமைக்குடில் அமைப்பதற்கு தேவையான கட்டுமான பொருட்கள், கட்டமைப்பு அமைக்கும் முறை, மேற்கூரை மற்றும் பக்கவாட்டு பகுதிகளில் பயன்படுத்தப்படும் பிரத்யேக பிளாஸ்டிக் தாள்கள் உள்ளிட்ட கட்டுமான தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
பசுமைக்குடில் வெள்ளரி சாகுபடியில் ஏற்படக்கூடிய இடர்பாடுகள், முதலீட்டு செலவுகள், சந்தை விலை ஏற்ற, இறக்கங்களால் ஏற்படும் அபாயங்கள், லாபம், நஷ்டம் ஆகியவற்றை பாதிக்கும் காரணிகள் குறித்தும் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
மேலும், வெள்ளரி செடிகளை தாக்கும் பூச்சிகள், நோய்களை கண்டறிந்து கட்டுப்படுத்தும் முறைகள், நீர்பாசனம், உர மேலாண்மை, பயிர் பராமரிப்பு தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து விரிவாக பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
வாணவராயர் வேளாண் கல்லுாரியின் உதவி பேராசிரியர் நித்யானந்தம், முன்னோடி விவசாயி பாலமுரளி கிருஷ்ணன், அரவிந்த் விஜய் ஆகியோர் பயிற்சியளித்தனர்.
தோட்டக்கலைத்துறை வாயிலாக செயல்படுத்தப்படும் அரசு மானியத்தோட்டங்கள், மானியம் பெறுவதற்கான தகுதிகள், விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் மானியம் பெறுவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்தும், துறையினர் இதர திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் பயன்கள் குறித்தும் தோட்டக்கலை அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.
தோட்டக்கலை அலுவலர் சங்கீதா பேசியதாவது:
விவசாயிகள் பாதுகாக்கப்பட்ட சூழலில் பயிர்களை சாகுபடி செய்து, உற்பத்தி மற்றும் வருமானத்தை அதிகரிக்கும் நோக்கில் தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கத்தின் கீழ், பசுமைக்குடில் மற்றும் நிழல்வலைக்குடில் அமைப்பதற்கு, 50 சதவீதம் அரசு மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
ஒன்று முதல், 500 சதுர மீட்டர் வரை, சதுரமீட்டருக்கு, 600 ரூபாய்; 501 – 1,008 சதுர மீட்டர் வரை, சதுர மீட்டருக்கு, 535 ரூபாய்; 1,009 – 2,080 சதுர மீட்டர் வரை, சதுர மீட்டருக்கு, 500 ரூபாய்; 2081 – 4,000 சதுர மீட்டர் வரை, சதுர மீட்டருக்கு, 475 ரூபாய்க்கு மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
தேசிய தோட்டக்கலை இயக்கத்தின் கீழ், நிழல்வலை குடில் அமைக்கும் விவசாயிகளுக்கு சதுர மீட்டருக்கு, 355 ரூபாய் அரசு மானியமாக வழங்கப்படுகிறது. ஒரு பயனாளி பசுமைக்குடில், நிழல்வலைக்குடில் அமைப்பதற்கு அதிகபட்சமாக, 4,000 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு வரை மானியம் பெற தகுதியுடையவர்.
பசுமைக்குடில், நிழல்வலைக்குடில் அமைக்க விரும்பும் விவசாயிகள், தோட்டக்கலைத்துறை அலுவலகத்தை அணுகி திட்டத்தின் விபரங்கள், விண்ணப்பிக்கும் நடைமுறைகளை தெரிந்து கொண்டு பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.