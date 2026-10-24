மையத்தடுப்பில் பஸ் மோதல் பயணியர் 6 பேர் காயம்

ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, சென்டர் மீடியனில் பஸ் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், ஆறு பேர் காயமடைந்தனர்.
பழநியில் இருந்து கோவைக்கு அரசு பஸ், 45 பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு பொள்ளாச்சி நோக்கி நேற்று காலை வந்தது. திப்பம்பட்டி பூங்கா நகர் அருகே வந்த போது, எதிர்பாராத விதமாக மீடியன் மீது பஸ் மோதி, ரோட்டின் மறுபக்கம் சென்று நின்றது.
இந்த விபத்தில், பஸ்சில் பயணித்த, ஆறு பேர் லேசான காயத்துடன் தப்பினர். இச்சம்பவம் குறித்து கோமங்கலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். ‘ஸ்டியரிங்’ கட்டானதால் விபத்து ஏற்பட்டதாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது.
திப்பம்பட்டி பூங்கா நகர் அருகே வளைவில் பஸ் திரும்பும் போது கட்டுப்பாட்டை இழந்து சென்டர் மீடியன் மீது ஏறி விபத்துக்கு உள்ளானது. இந்த வளைவுப்பகுதியில் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன், அரசு பஸ் விபத்துக்கு உள்ளானது. இங்கு விபத்துகளை தவிர்க்க அதிகாரிகள் உரிய ஆய்வு செய்து, வளைவுக்கு முன்பாக வேகத்தடைகள் அமைக்கவும், வாகன ஓட்டுநர்கள் கவனமாக செல்ல ஒளிரும் எச்சரிக்கை பலகைகள், வேக வரம்பு குறியீடுகளை நிறுவ வேண்டும்.