விபத்தில் இறந்த இளைஞரால் 6 பேருக்கு கிடைத்த மறுவாழ்வு
விபத்தில் இறந்த இளைஞரால் 6 பேருக்கு கிடைத்த மறுவாழ்வு
UPDATED : அக் 31, 2026 04:59 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:56 PM
கோவை: சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 27 வயது இளைஞர் மூளைச்சாவு அடைந்ததைத் தொடர்ந்து, அவரது உடல் உறுப்புகள் தானமாகப் பெறப்பட்டு 6 பேருக்கு மறுவாழ்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
சேலம் காந்திநகரைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன், நவமணி தம்பதியின் மகன் மணிகண்டன், கடந்த அக். 26-ம் தேதி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றபோது ஏற்பட்ட விபத்தில் தலையில் பலத்த காயமடைந்து, மூளைச்சாவு அடைந்தார்.
இதையடுத்து, அவரது பெற்றோர் உடல் உறுப்புகளைத் தானம் செய்ய முன்வந்தனர். தமிழ்நாடு உறுப்பு தான ஆணையத்தின் அனுமதியுடன் இதயம், கல்லீரல், சிறுநீரகங்கள், கண்கள் தானமாகப் பெறப்பட்டன.
கே.எம்.சி.ஹெச். மருத்துவமனை தலைவர் டாக்டர் நல்லா பழனிசாமி கூறுகையில், ‘‘உடல் உறுப்பு தானம் குறித்த விழிப்புணர்வு மக்களிடையே அதிகரிக்க வேண்டும். ஒருவர் இறந்த பிறகு அவரது உறுப்புகளைத் தானமாக வழங்குவதன் மூலம் பலரது உயிரைக் காப்பாற்ற முடியும். உறுப்புகளைத் தானம் செய்ய முன்வந்த மணிகண்டனின் குடும்பத்தினருக்கு நன்றி’’ என்றார்.