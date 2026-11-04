தமிழில் படித்தவர்களுக்கு 60 சதவீதம் அரசு வேலை: தமிழ் சங்க பேரவை தீர்மானம்
தமிழில் படித்தவர்களுக்கு 60 சதவீதம் அரசு வேலை: தமிழ் சங்க பேரவை தீர்மானம்
ADDED : நவ 03, 2026 05:22 PM
கோவை: தமிழ் வழி கல்வி பயின்றோருக்கு வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என, உலக தமிழ் காப்பு கூட்டியக்கம், அனைத்திந்திய தமிழ் சங்க பேரவை தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது.
சின்னவேடம்பட்டியில் உள்ள கவுமார மடாலயத்தில் அனைத்திந்திய தமிழ் சங்க பேரவை கூட்டம் நடந்தது. கவுமார மடலாய ஆதினம் குமரகுருபர சுவாமிகள் தலைமை வகித்தார். தஞ்சை தமிழ் பல்கலை முன்னாள் துணைவேந்தர் சுப்ரமணியம் வரவேற்றார். பேருர் ஆதினம் மருதாசல அடிகள் முன்னிலை வகித்தார்.
’அனைத்து கோயில்களிலும் தமிழில் குடமுழுக்கு நடத்த வேண்டும். வணிக நிறுவனங்களின் முகப்பு பலகைகளில் தமிழில் பெயர்கள் முதலில் இடம் பெற வேண்டும். தமிழில் கல்வி பயின்றோருக்கு வேலைவாய்ப்பில் 60 சதவீதம் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். பள்ளி கல்வி முழுவதும் தாய்மொழியில் கற்க அரசு வழி செய்ய வேண்டும். அரசு நிர்வாகம் சார்ந்த ஆணைகளையும், தீர்மானங்களையும் தமிழில் இயற்ற வேண்டும்’ என தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தமிழ் கூட்டியக்கம் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் அப்பாவு வரவேற்றார். அனைத்திந்திய தமிழ் சங்க பேரவை பொது செயலளார் முத்துராமன் நன்றி தெரிவித்தார். தமிழ் பேரவை தலைவர் துரைசாமியின் பவள விழா மலர் வெளியிடப்பட்டது.