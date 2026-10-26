60 கோடி லிட்டர்: 16 குளங்கள், 124 சிறு குளங்கள் அமைப்பு
60 கோடி லிட்டர்: 16 குளங்கள், 124 சிறு குளங்கள் அமைப்பு
UPDATED : அக் 10, 2026 07:40 PM
ADDED : அக் 10, 2026 07:36 PM
கோவை: மாவட்ட ஊரக பகுதிகளில், மழைநீரை சேமித்து நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தும் வகையில் 16 புதிய குளங்கள் மற்றும் 124 சிறு குளங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
'எல் நினோ' தாக்கம் காரணமாக மழைப் பொழிவில் மாற்றங்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வரும் வடகிழக்கு பருவமழை நீரை முழுமையாக சேமிக்கும் வகையில், ஊரக வளர்ச்சித்துறை சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் துவங்கியுள்ளன.
இதன் ஒரு பகுதியாக, மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டப் பணியாளர்களை ஈடுபடுத்தி, நீர்நிலைகள் சீரமைக்கப்படுகின்றன.
ஐந்து புதிய குளங்கள்
ஆனைமலை 2, பொள்ளாச்சி தெற்கு 2 மற்றும் சுல்தான்பேட்டை 1 ஆகிய ஒன்றியங்களில் ரூ.43.3 லட்சம் செலவில் 5 புதிய குளங்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
மேய்ச்சல் புறம்போக்கு நிலங்களில் பள்ளமாக உள்ள 11 இடங்களைத் தேர்வு செய்து, கூடுதல் ஆழப்படுத்தி புதிதாக குளங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
ஏற்கனவே உள்ள குளங்களை புனரமைப்பதுடன், அவற்றின் உட்பகுதியில் சிறு குளங்களை அமைக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
அதிகபட்சமாக அன்னூர் ஒன்றியத்தில் 34, கிணத்துக்கடவில் 17, சூலூரில் 13, காரமடையில் 12, சுல்தான்பேட்டையில் 12, தொண்டாமுத்தூரில் 9, பெரியநாயக்கன்பாளையத்தில் 9 என மொத்தம் 12 ஒன்றியங்களில் 124 சிறு குளங்கள் அமைக்கும் வேலை விறுவிறுப்பாக நடக்கிறது.
பூங்காக்கள் மற்றும் நீர்நிலைகளில் உள்ள சிறிய குளப்பகுதிகளை மேலும் ஆழமாக தோண்டி பலப்படுத்த, 37 சமுதாய நீர் சேகரிப்பு பகுதிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அங்கு நீர்வரத்து பாதைகளில் உள்ள புதர், குப்பையை அகற்றி தூர்வார நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, 231 நீர் வழித்தடப் பாதைகள் தூர்வாரப்பட்டு, ஊரக பகுதிகளில் மொத்தம் 408 நீர்நிலைகளை சீரமைக்க வேலை நடக்கிறது.
ஒன்றியங்களில் விறுவிறு
ஊரக வளர்ச்சித்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'நீர்நிலைகளை அரசு நிதியில் 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையும், சி.எஸ்.ஆர். போன்ற தனியார் நிதியில் 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறையும் புனரமைக்கலாம். அனைத்து ஒன்றியங்களிலும் குறைந்தது 25 பேரை கொண்டு தினசரி பணிகளை செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. ஊரக பகுதிகளில் நீர்நிலைகளை மேம்படுத்துவதன் வாயிலாக, 60 கோடி லிட்டர் தண்ணீரைச் சேமிக்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. சீக்கிரம் வேலை முடியும்' என்றனர்.
- சுகன்யா