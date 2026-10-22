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போலி பத்திரம் தயாரித்து நிலம் விற்ற 7 பேர் சிக்கினர்
போலி பத்திரம் தயாரித்து நிலம் விற்ற 7 பேர் சிக்கினர்
UPDATED : அக் 09, 2026 02:50 PM
ADDED : அக் 09, 2026 02:46 PM
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போத்தனூர்: போத்தனூர், கருப்பராயன் கோவில் வீதியை சேந்தவர் மகேந்திரன், 44.
இவரது தாத்தா சின்னரங்கன், குறிச்சி கிராமத்தில் தனக்கு சொந்தமான 3.25 ஏக்கர் நிலத்தை மகன்கள் ராமசாமி, கந்தசாமி ஆகியோருக்கு உயில் எழுதி வைத்தார். வீடு, கிணறு மற்றும் ஒரு கொட்டகை அடங்கிய, 21 சென்ட் நிலம் அனைவருக்கும் பொது எனவும் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ராமசாமியின் வாரிசுகள் தாமோதரன், கிருஷ்ணமூர்த்தி சாமிநாதன், மல்லிகா, காயத்ரி மற்றும் சரவணன் ஆகியோர் கந்தசாமிக்கு சொந்தமான பாகத்தையும் சேர்த்து போலி பத்திரம் தயாரித்தனர். நிலத்தை செபிக் என்பவருக்கு விற்றனர்.
கந்தசாமி மகன் மகேந்திரன் புகாரில் போத்தனூர் போலீசார், 7 பேர் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.