தீபாவளியன்று 7 சிறு தீ விபத்து தீயணைப்பு துறையினர் நிம்மதி
தீபாவளியன்று 7 சிறு தீ விபத்து தீயணைப்பு துறையினர் நிம்மதி
UPDATED : நவ 10, 2026 09:29 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:24 AM
கோவை: தீபாவளி பண்டிகை நேற்று முன்தினம் கொண்டாடப்பட்டது.
பொதுமக்கள் நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு இனிப்புகளை பகிர்ந்தும், பட்டாசு வெடித்தும் பண்டிகையை கொண்டாடினர்.பட்டாசுகளால், ஏற்படும் விபத்துகளை தவிர்க்க தீயணைப்பு துறையினர் தொடர் விழிப்புணர்வு மேற்கொண்டனர். மாவட்டம் முழுவதும் பள்ளி, கல்லுாரிகளில் பட்டாசுகளை கையாள வேண்டிய விதம் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது. 10 நாட்களாக, 240 தீயணைப்பு துறையினர் மாவட்ட அலுவலர் கணேசன் தலைமையில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை மேற்கொண்டனர். இதற்கு நல்ல பலன் கிடைத்துள்ளதாக தீயணைப்பு துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர். மாவட்டத்தில் தீபாவளியன்று, 7 சிறிய அளவிலான தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்தாண்டை ஒப்பிடுகையில் இது மிகவும் குறைவு என, தீயணைப்பு துறையினர் கூறினர். பட்டாசு வெடித்ததில் ஐந்து ஆண்கள், ஐந்து குழந்தைகள் சிறிய காயங்களுடன் வெளிநோயாளியாக சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர்.