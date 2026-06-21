கருமத்தம்பட்டியில் லட்சம் மரங்களுடன் 'ரோட்டரி வனம்' :சிறுதுளியுடன் கரம் கோர்க்கின்றன 77 கிளப்புகள்
கருமத்தம்பட்டியில் லட்சம் மரங்களுடன் 'ரோட்டரி வனம்' :சிறுதுளியுடன் கரம் கோர்க்கின்றன 77 கிளப்புகள்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 09:23 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:03 PM
கோவை: சிறுதுளி அமைப்பும், 77 ரோட்டரி கிளப்களும் கரம் கோர்த்து, இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமாக, கருமத்தம்பட்டியில் உள்ள 25 ஏக்கரில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்றுகள் நட்டு, 'ரோட்டரி வனம்' உருவாக்குவதற்கான பணிகளை துவக்கியுள்ளன.
சிறுதுளி அமைப்பின் வழிகாட்டுதல் குழு உறுப்பினர் சந்திரசேகர் கூறியதாவது:
காலநிலை மாறியிருப்பதால் பருவ மழை தவறி வருகிறது. வாகனங்கள் பயன்பாடு பெருகுவதால் காற்று மாசடைந்திருக்கிறது. இயற்கை வளத்தை பாதிக்காமல் வாழ வேண்டும். தண்ணீர், காற்று இல்லாமல் யாரும் வாழ முடியாது. இலவசமாக கிடைப்பதால் கவனக்குறைவாக கையாள்கிறோம்.
இயற்கையை மீட்டெடுக்க மரக்கன்றுகள் நட வேண்டும். கோவையில் உள்ள 77 ரோட்டரி கிளப்களும் இணைந்து சிறுதுளி மூலமாக 'மியாவாக்கி' முறையில் ஒரு லட்சம் மரக்கன்று நட இருக்கிறோம்.
கருமத்தம்பட்டியில் ரோட்டரி வனம் உருவாக்க உள்ளோம். இந்து சமய அறநிலையத்துக்கு சொந்தமான 25 ஏக்கர் நிலம் மரக்கன்று நட ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நட்டு பராமரிக்கும் பணியை சிறுதுளி செய்யும்.
ரோட்டரி வனத்துக்குள் 'வாக்கிங் டிராக்', கூட்டம் நடத்துவதற்கான இடம் ஏற்பாடு செய்ய உள்ளோம். சுத்தமான காற்றை சுவாசித்தவாறு 'வாக்கிங்' செல்லலாம். திட்ட செயலாக்கத்துக்கு ரூ.2.5 கோடி செலவாகும்; நிதி திரட்டி வருகிறோம்.
கோயமுத்துார் மேற்கு ரோட்டரி கிளப் இத்திட்டத்தை முன்னெடுத்திருக்கிறது. கார்ப்பரேட் கம்பெனிகளில் சி.எஸ்.ஆர். நிதி பெறுகிறோம். முன்மாதிரியாக, ஓராண்டுக்குள் வனம் உருவாக்க உள்ளோம். இது ஒரு விதை; ஆலமரமாக மாறுவது மக்கள் கையில் இருக்கிறது.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.