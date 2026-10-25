ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் சிறுவர், சிறுமியர் 8 பேர் மீட்பு: ரயில்வே பாதுகாப்பு படை நடவடிக்கை
ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் சிறுவர், சிறுமியர் 8 பேர் மீட்பு: ரயில்வே பாதுகாப்பு படை நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 11:56 PM
பாலக்காடு: பாலக்காடு ரயில்வே கோட்டப் பகுதிகளில், ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினரின் தீவிர கண்காணிப்பில், 14 நாட்களில் சிறுவர், சிறுமியர் 8 பேர் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டனர்.
பாலக்காடு கோட்ட, ரயில்வே பாதுகாப்பு படை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
செப். 1 முதல் 14ம் தேதி வரை மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளில், 3 சிறுவர்கள் மற்றும் 5 சிறுமியர் என, 8 பேர் வெவ்வேறு சம்பவங்களில் மீட்கப்பட்டனர். அனைவரும், 14 முதல் 17 வயதுக்குட்பட்டவர்கள். பாலக்காடு, கோழிக்கோடு உள்ளிட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில், சந்தேகப்படும் வகையில் தனியாக பயணித்த போதும், பெற்றோரிடம் கூறாமல் வீட்டை விட்டு வெளியேறி ரயில்களில் சென்ற போதும், பாதுகாப்பு படையினரின் சோதனையில் சிக்கினர்.
நடைமேடைகளில் தொடர் ரோந்து, ரயில்களில் திடீர் தணிக்கை மற்றும் சிறப்பு தேடுதல் வாயிலாக, இவர்கள் மீட்கப்பட்டனர். இவர்கள், குழந்தைகள் நலக் குழு, சைல்டுலைன் மற்றும் உள்ளூர் போலீசாரிடம் பாதுகாப்பாக ஒப்படைக்கப்பட்டனர். அவர்களுக்கு தேவையான கவுன்சிலிங், பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும், பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பெற்றோரும், பள்ளி ஆசிரியர்களும் குழந்தைகளிடம் தினமும் மனம் திறந்து பேச வேண்டும். அவர்களின் நடவடிக்கைகளை கண்காணித்து, ஏதேனும் மன அழுத்தத்திலோ அல்லது தனிப்பட்ட பிரச்னைகளிலோ இருப்பது தெரிந்தால், அன்போடு பேசி வழிகாட்ட வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.