UPDATED : நவ 16, 2026 08:47 PM
ADDED : நவ 16, 2026 08:44 PM
கோவை: வ.உ.சி.மைதானம் உயிரியல் பூங்கா இருந்த வளாகத்தில், மாநகராட்சி சார்பில் நீச்சல் குளம் கட்டும் பணி கடந்த பிப்ரவரியில் துவங்கியது. நமக்கு நாமே திட்டத்தில் ரூ.4.34 கோடிக்கு சர்வதேச தரத்தில் நீச்சல் குளம் கட்டும் பணி நடந்து வருகிறது.
25 மீ அகலம், 50 மீ நீளத்தில் வீரர்கள் பயிற்சி பெறுவதற்காக அதிநவீன வசதிகளுடன் கட்டப்படுகிறது. இதற்கு ம.நீ.ம., எம்.பி., கமல்ஹாசன், எம்.பி. நிதியில் ரூ.1.5 கோடி வழங்கியுள்ளார்.
இதன் அருகிலேயே மாநகராட்சி பொது நிதியில் ரூ.3.5 கோடியில் சிறிய நீச்சல் குளம் கட்டும் பணியும் நடக்கிறது. 12.5 அகலம், 25 மீ நீளத்தில் இந்த நீச்சல் குளம் அமைகிறது. ஆண், பெண்ணுக்கு தனித்தனி குளியலறை, உடை மாற்றும் அறை உள்ளிட்ட வசதிகள் வருகின்றன. 80 சதவீதம் பணி முடிந்துள்ளது.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், எஞ்சிய பணிகளை முடிக்க இரு வாரங்களே ஆகும். மேற்கூரை அமைத்தால் நீச்சல் குளத்தில் சுகாதாரம், பாதுகாப்பு வசதி இருக்கும். மேற்கூரைக்கு அரசு அனுமதி கோரவுள்ளோம். அரசு வழிகாட்டுதல்படி அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம் என்றனர்.