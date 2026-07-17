80 சவரன் நகை அபகரிப்பு ஓய்வு பெற்ற ஹெச்.எம்., புகார்
80 சவரன் நகை அபகரிப்பு ஓய்வு பெற்ற ஹெச்.எம்., புகார்
ADDED : ஜூலை 16, 2026 11:08 PM
கோவை: கோவை மாவட்டம், சூலுார், சுல்தான்பேட்டையை சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் முருகேசன், 72. இவர், கோவை போலீஸ் கமிஷனரிடம் அளித்த புகாரில் கூறியிருப்பதாவது:
என் மனைவி சாந்தினி. எங்களுக்கு குழந்தைகள் இல்லை. மனைவியின் 80 சவரன் நகைகளை, அவரது சகோதரிகள் இருவர், எனக்கு தெரியாமல் போத்தனுாரில் உள்ள பாரத ஸ்டேட் வங்கியில், என் மனைவியை அழைத்து சென்று, அவரது பெயரில் லாக்கரில் வைத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், 2024 ஆக., 3ல், உடல் நலம் பாதிக்கப்பட்டதால் சாந்தினி உயிரிழந்தார். நான், வங்கிக்கு சென்று நகை குறித்து விசாரித்தபோது, மனைவியின் சகோதரிகள், அவர்கள் கணவர்கள், நகையை அபகரித்து சென்றது தெரிந்தது. வங்கி அதிகாரி உதவியுடன், இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். நகைகளை மீட்டு தர வேண்டும்.
இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார். குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.