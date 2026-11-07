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82 சதவீத ரோடுகள் சீரமைப்பு: மாநகராட்சி பட்டியல்

82 சதவீத ரோடுகள் சீரமைப்பு: மாநகராட்சி பட்டியல்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM

ADDED : நவ 05, 2026 04:02 PM

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UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM ADDED : நவ 05, 2026 04:02 PM

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கோவை: மாநகரில் 24 மணி நேர குடிநீர் வினியோகம், பாதாள சாக்கடை உள்ளிட்ட பணிகள் நடக்கிறது. அவிநாசி ரோடு, திருச்சி ரோடு, சத்தி ரோடு, தடாகம் ரோடு, மருதமலை ரோடு என பெரும்பாலான சாலைகள் தோண்டப்பட்டு குண்டும், குழியுமாக உள்ளது.

மாநகராட்சி, மாநில மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலை என அனைத்து துறை ரோடுகளும் மோசமாக உள்ளது. மழை காலத்துக்கு முன்பே ரோடுகள் சீரமைக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. சரி செய்யவில்லை. விபத்துகள், சுகாதார சீர்கேடு ஏற்படுகிறது. வெட் மிக்ஸ், பேச் ஓர்க் மூலம் சரி செய்யும் பணி நடக்கிறது. ரோட்டை சரி செய்யாமல் மாநகராட்சி, நெடுஞ்சாலைத்துறை மாறி மாறி குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ஆனால், 82 சதவீத சாலைகளை சீரமைத்து விட்டதாக மாநகராட்சி தெரிவிக்கிறது. அது வெளியிட்டுள்ள விவர பட்டியல் இதோ:

24 மணி நேர குடிநீர் வினியோக திட்டம் (46.6 கி.மீ), பாதாள சாக்கடை திட்டங்கள் (411.4 கி.மீ) மொத்தம் 458 கி.மீ ரோடுகள் தோண்டப்பட்டன. தற்போதுவரை 377.2 கி.மீ (82.3 சதவீதம்) ரோடு சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. 60.0 கி.மீ ரோடு சீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. 20.9 கி.மீ க்கான பணி விரைவில் துவங்கும்.

குடிநீர் வினியோகம் திட்டத்தில் 46.5 சதவீதம் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது. பருவமழை காரணமாக போர்க்கால அடிப்படையில், ரோடு சீரமைப்பு பணி நடக்கிறது. ரோடு சீரமைப்புக்காக மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு, மாநகராட்சி ரூ.132.2 கோடி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சீரமைக்கப்பட்ட ரோடு


• சத்தி ரோடு, உக்கடம் முதல் டெக்ஸ்டூல் மேம்பாலம் வரை 12,717 மீட்டரில் 5,567 மீ சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
• திருச்சி ரோடு, டவுன்ஹால் சிக்னல் முதல் சுங்கம் சந்திப்பு வரை 6,229 மீட்டரில் 3,700 மீ சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
• அவிநாசி ரோடு, 13,095 மீட்டரில் 12,425 மீட்டர் சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
• கணபதி – கணுவாய் ரோடு (கே.என்.ஜி புதூர் வழி) 3,900 மீ சீரமைக்கப்பட்டுள்ளது.
• துடியலூர் – சரவணம்பட்டி – கீரணத்தம், வெள்ளக்கிணறு, உருமாண்டம்பாளையம் – வெள்ளக்கிணறு, கணபதி – அத்திப்பாளையம் வழித்தடத்தில் 4.3 கி.மீ நெடுஞ்சாலைத்துறை சீரமைக்கப்பட்டது.



பணிகள் நடக்கும் ரோடு


• மேட்டுப்பாளையம் ரோடு 5,399 மீ• சத்தி ரோடு 7,150 மீ• திருச்சி ரோடு 2,529 மீ• ராமநாதபுரம் – செட்டிப்பாளையம் ரோடு 4,900 மீ



திட்டத்தின் பெயர் தோண்டிய நீளம் சீரமைத்தது நடக்கும் பணி துவங்க வேண்டியது (அளவுகள் மீட்டரில்)24 மணிநேரம் குடிநீர் (சூயஸ்) 46,656 21,692 21,015 3,949சரவணம்பட்டி, வெள்ளக்கிணறு, சின்னவேடம்பட்டி பாதாள சாக்கடை 37,540 23,460 8,350 5,730வடவள்ளி வீரகேரளம் பாதாள சாக்கடை 1,78,550 1,63,000 10,550 5,000கவுண்டம்பாளையம் துடியலூர் பாதாள சாக்கடை 1,95,30 1,69,015 20,036 20,036



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