மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் வேண்டும் ஒரு தொழில் பேட்டை: திராவிட கட்சிகள் சாதிக்காததை த.வெ.க.அரசு சாதிக்குமா?
மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் வேண்டும் ஒரு தொழில் பேட்டை: திராவிட கட்சிகள் சாதிக்காததை த.வெ.க.அரசு சாதிக்குமா?
UPDATED : நவ 08, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 08, 2026 07:20 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் உள்ள காரமடையில் கடந்த, 25 ஆண்டுகளுக்கு முன், நூல் மில், இரண்டு பெரிய இரும்பு ஆலைகள், சிறுமுகையில் விஸ்கோஸ் ஆலை என, நான்கு பெரிய ஆலைகளும், நூல் மில்லும் இருந்தன.
இதனால் நேரடியாக ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வேலை வாய்ப்பு பெற்று வந்தனர். பல தொழில் நிறுவனங்கள் வாயிலாக, பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் மறைமுகமாக வேலை வாய்ப்பு பெற்று வந்தனர்.
அதனால் இந்த தொகுதி மக்களின் வாழ்க்கை தரம், உயர்ந்த நிலையில் இருந்தது. பல்வேறு காரணங்களால் ஆலைகள், மில் என, நான்கும் மூடப்பட்டன. தொழிலாளர்கள் வேலை இழந்தனர். வேறு வேலை தேடி, திருப்பூர், கோவை மாநகர பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் போதிய இடம், தண்ணீர் வசதி இருந்தும், 25 ஆண்டுகளாக புதிதாக எந்த தொழிற்சாலைகளும், மில்களும் அமைக்கவில்லை.
திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சியில் 25 ஆண்டுகளாக புதிய தொழிற்சாலைகளோ, மில்களோ திறக்க நடவடிக்கை இல்லை.
படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்த, புதிதாக அமைந்துள்ள த.வெ.க. அரசு, மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் தொழிற்பேட்டை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.