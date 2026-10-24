மழை பொழிவு மாற்றங்களை சந்திக்க கட்டட வடிவமைப்பில் மாற்றம் தேவை
மழை பொழிவு மாற்றங்களை சந்திக்க கட்டட வடிவமைப்பில் மாற்றம் தேவை
ADDED : அக் 23, 2026 07:59 PM
பருவமழை மாற்றங்கள் என்பது நமது வீடுகள், கட்டட வடிவமைப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய அவசியத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. மழைநீர் கூரையில் விழுந்ததும் எங்கே செல்கிறது, ஒருவேளை தேங்குகிறதா போன்ற கேள்விகள் சாதாரணமாக தோன்றலாம்.
ஆனால், அவை கட்டட பாதுகாப்புடன் தொடர்புடைய முக்கியமான அம்சங்கள் என்கிறார், ‘பில்டர்ஸ் அசோசியேஷன் ஆப் இந்தியா’ கோவை கிளை செயலாளர் சத்தியராஜ்.
அவர் நம்மிடம் பகிர்ந்து கொண்டதாவது...
கட்டடம் கட்டும்போதே கூரையின் சரிவு, நீர் வெளியேறும் துளைகள், குழாய்களின் அளவு மற்றும் நீர் செல்லும் பாதையை திட்டமிட வேண்டும். அதிக மழைக்கு ஏற்ற வடிகால் அமைப்பு அவசியம்.
கட்டடத்தின் கூரை பரப்பளவு, உள்ளூர் மழைப்பொழிவு மற்றும் நீர் வெளியேறும் பாதையின் திறன் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டே, மழைநீர் வடிகால் அமைப்பு வடிவமைக்கப்பட வேண்டும். குறுகிய நேரத்தில் அதிக மழை பெய்யும்போது, போதிய திறன் இல்லாத குழாய்கள் வழியாக நீர் விரைவாக வெளியேற முடியாமல் போகலாம்.
இதனால், கூரையில் நீர் தேங்குவதற்கும், நீர் கட்டடத்திற்குள் புகுவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, எல்லா வீடுகளுக்கும் ஒரே அளவிலான மழைநீர் குழாய் போதுமானதாக இருக்கும் என்று கருதக்கூடாது. கட்டடத்தின் தேவைக்கும் உள்ளூர் சூழ்நிலைக்கும் ஏற்ப அவற்றை அமைக்க வேண்டும்.
வீட்டைச் சுற்றி மழைநீர் தேங்கும்போது, அது தாழ்வான பகுதிகளுக்குள் புகக்கூடும். இதனை தவிர்க்க நிலத்தின் சரிவை அறிந்து, மழைநீர் கட்டடத்தை நோக்கி வராமல் வெளியேறும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும்.
தேவையான இடங்களில் மழைநீர் சேகரிப்பு குழிகள், வடிகால் கால்வாய்கள், நீரை வெளியேற்றும் வசதிகளையும் அமைக்கலாம்.
கூரையில் சரியான சரிவு அமைத்தல், நீர் வெளியேறும் துளைகளை அடைக்காமல் வைத்தல் மற்றும் கட்டடத்தின் பலவீனமான சந்திப்புகளில் முறையான நீர்ப்புகா தடுப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும்.
நகரங்களில் திறந்த நிலங்கள் குறைந்து, வீடுகள், சாலைகள் மற்றும் கான்கிரீட் தளங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனால் மழைநீர் நிலத்திற்குள் ஊடுருவுவது குறைந்து, தரையின் மேற்பரப்பில் வேகமாக ஓடும் நீரின் அளவு அதிகரிக்கலாம்.
புதிய கட்டடங்கள் மட்டுமல்லாமல், பழைய வீடுகளிலும் மழை காலத்திற்கு முன்பாக சில ஆய்வுகளை செய்ய வேண்டும். சிறிய குறைபாடுகளை கண்டறிந்து முன்கூட்டியே சரிசெய்தால் பெரிய சேதங்களையும் தேவையற்ற பராமரிப்பு செலவுகளையும் குறைக்க முடியும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.