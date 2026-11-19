அஞ்சலக குறைதீர்க்கும் நாள் 23க்குள் புகார் அனுப்பலாம்
அஞ்சலக குறைதீர்க்கும் நாள் 23க்குள் புகார் அனுப்பலாம்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:23 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 PM
பொள்ளாச்சி: மண்டல அளவில் நடத்தப்படும் டிச., மாத்துக்கான மக்கள் குறைதீர்க்கும் நாள், கோவை கே.பி., காலனி அஞ்சலக கட்டத்தில் அஞ்சல் துறை தலைவர் தலைமையில், வரும், டிச., 4ம் தேதி நடக்கிறது.
பொதுமக்கள் அனைவரும் அஞ்சல் சம்பந்தமாக ஏதேனும் குறைகள் மற்றும் அஞ்சல் ஆயுள் காப்பீடு சம்பந்தமாக ஏதேனும் குறைகள் இருப்பின், புகார்களை உதவி இயக்குனர் (மெயில் மற்றும் தொழில்நுட்பம்), அஞ்சல்துறை தலைவர், மேற்கு மண்டல அலுவகம், கோவை 641030 என்ற முகவரிக்கு, வரும், 23ம் தேதிக்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்ப வேண்டும்.
அஞ்சல் உறையின் மேலே, ‘DAK ADALAT CASE’ என எழுத வேணடும். மணியார்டர், விபிபி, பிபிஎல், பதிவு தபால், விரைவு தபால், இன்சூரன்ஸ், தபால் பற்றிய புகார்கள் எனில், அனுப்பிய தேதி, முழு விலாசம், அனுப்புநர், பெறுநர், பதிவு அஞ்சல் எண், அலுவலகத்தின் பெயர் அனைத்தும் இடம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
சேமிப்பு வங்கி அல்லது அஞ்சல் காப்பீடு பற்றிய புகார்களுக்கு, கணக்கு எண், பாலிசி எண், வைப்புத்தொகையாளரின் பெயர், வசூலிக்கப்பட்ட விபரங்கள் அல்லது வேறு ஏதேனும் குறிப்புகள் இருந்தால் தெரிவிக்கலாம். இத்தகவலை, கோவை மேற்கு மண்டல போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரல் சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.