ஏ.எஸ்,குளத்தில் குழந்தைகளிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய விழா
ஏ.எஸ்,குளத்தில் குழந்தைகளிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய விழா
ADDED : நவ 15, 2026 05:26 PM
கோவில்பாளையம்: அக்ரஹார சாமக்குளம் ஏரி பாதுகாப்பு அமைப்பு மற்றும் கவுசிகா நீர்க்கரங்கள் சார்பில், ஒவ்வொரு வாரமும், அக்ரஹார சாமக்குளம் ஏரியில் ஞாயிறன்று களப்பணி நடக்கிறது. 327வது வாரமாக இன்று (நவ.,15) காலை களப்பணியும், குழந்தைகள் தின விழாவும் நடந்தது.
குழந்தைகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், நீர்நிலைகள் குறித்து தெரிந்து கொள்ளவும், அழைப்பு விடுத்திருந்தனர்.
நீர் நிலைகள் தூய்மையாக பராமரிக்கப்பட்டால், கிடைக்கும் நன்மைகள், அடர்வனம் ஏற்படுத்தினால் பெறப்படும் பயன்கள், இயற்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் குறித்து தன்னார்வலர்கள் குழந்தைகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
புதர்கள் அகற்றப்பட்டன. ஏற்கனவே அடர்வனத்தில் நடப்பட்ட,400 மரக்கன்றுகளுக்கு தண்ணீர் விடுதல், களை அகற்றுதல் உள்ளிட்ட பராமரிப்பு பணிகள் செய்யப்பட்டன.
சிறுவர், சிறுமியர் ஆர்வமாக களப்பணியில் ஈடுபட்டனர். அனைவருக்கும் அறுசுவை உணவு வழங்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு வாரமும் ஞாயிறன்று காலை 7:00 மணிக்கு களப்பணி துவங்குகிறது. ஆர்வமுள்ளோர் பங்கேற்கலாம் என தன்னார்வலர்கள் தெரிவித்தனர்.