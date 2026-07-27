﻿ சில வரி செய்தி

ADDED : ஜூலை 27, 2026 04:33 AM
மாநகராட்சி நிர்வாகத்தைகண்டித்து ஆர்ப்பாட்டம்
மாநகராட்சியில் 2021ம் ஆண்டு அ.தி.மு.க. ஆட்சியில் 54 இளநிலை உதவியாளர்கள் சட்டவிரோதமாக நியமிக்கப்பட்டனர். சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. நியமனங்களை ரத்து செய்ய கோர்ட் கடந்த மாதம் உத்தரவிட்டது. கோர்ட் உத்தரவை உறுதி செய்து, பணி நியமனங்களை உடனடியாக ரத்து செய்ய சுப்ரீம் கோர்ட்டும் உத்தரவிட்டது. கோர்ட் உத்தரவை அமல்படுத்தாமல் உள்ள மாநகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து, சமூக நீதி கட்சி சார்பில் கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
'தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்குஏற்ற படிப்பை படிக்கணும்'
நீலம்பூர் பள்ளி நுாற்றாண்டு நினைவு அறக்கட்டளை சார்பில், 18-ம் ஆண்டு விழா மற்றும் காமராஜர் பிறந்தநாள் விழா, விவேகானந்தர் கலை அரங்கில் நடந்தது. அறக்கட்டளை தலைவர் ராமகிருஷ்ணன் தலைமை வகித்தார்.
தமிழ்நாடு ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் சங்க தலைவர் பலராமன் பேசுகையில், ''மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ற படிப்பை தேர்வு செய்து படிக்க வேண்டும்,'' என்றார்.
கல்லுாரி கல்வி முன்னாள் இயக்குனர் குமாரசாமி, வெங்கட்டாபுரம் நீலம்பூர் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் பொன்னுசாமி உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
பி.கே.புதூர் சோப் ஆயில்தொழிற்சாலையில் திடீர் தீ
குனியமுத்தூர் அடுத்த பி.கே.புதூர் பகுதியில் உள்ள தனியார் சோப் ஆயில் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் இருந்த விறகில் தீப்பிடித்து மேற்கூரையில் பரவியது. தீயணைப்பு படையினர் தீயை அணைத்தனர். குனியமுத்தூர் போலீசார் விசாரணையில், ஆயில் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படும் திரவம் வரும் குழாயிலிருந்து திரவம் கசிந்து, விறகில் விழுந்ததால் தீ பற்றியது தெரிந்தது. தொழிலாளர்களுக்கு பாதிப்பில்லை.
கோவை மாநகராட்சிக்கு திருச்சிதலைமை பொறியாளர் பொறுப்பு
மாநகராட்சி தலைமை பொறியாளர் விஜயகுமார். இவர் ஜூலை 20ம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 3ம் தேதி வரை மருத்துவ விடுப்பில் உள்ளார். அவர் பணிக்கு திரும்பும் வரை, பொறியியல் பிரிவு வேலைகளை கையாள, திருச்சி மாநகராட்சி தலைமை பொறியாளர் அண்ணாதுரை பொறுப்பு தலைமை பொறியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக, நகராட்சி நிர்வாகத்துறை இயக்குநர் மதுசூதன் ரெட்டி கூறியுள்ளார்.