/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/சாணக்யமித்ரனுக்கும் செல்வராணிக்கும் பரிசு!
UPDATED : நவ 02, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:44 PM
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கோவை: திருக்குறள் முற்றோதல் போட்டியில் மாவட்டத்தை சேர்ந்த இரண்டு மாணவர்கள் பரிசு பெற்றனர்.
தமிழ் வளர்ச்சி துறை சார்பில், 1,330 திருக்குறள்களையும் ஒப்புவிக்கும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு, திருக்குறள் முற்றோதல் திட்டத்தில் பாராட்டு சான்றிதழும், தலா ரூ.15,000 பரிசுத்தொகையும் 2001ம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்படுகிறது.
2025-26ம் கல்வியாண்டுக்கான போட்டியில், பி.எஸ்.ஜி., ஆரம்பப் பள்ளியில் 2ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவன் சாணக்யமித்ரன், காளியாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்க பள்ளியில் 4ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவி செல்வராணி ஆகியோர் பரிசு பெற்றனர்.
கோவை உட்பட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சென்னையில் நடந்த விழாவில் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.