பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு கைகொடுக்கும் பரிசுப்பொருள்
பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு கைகொடுக்கும் பரிசுப்பொருள்
UPDATED : நவ 14, 2026 04:49 PM
ADDED : நவ 14, 2026 04:46 PM
கோவை: பெண்கள் தனியாக வெளியே செல்லும்போதும், இரவு நேரங்களில் பயணிக்கும்போதும் பாதுகாப்பு குறித்த அச்சம் ஏற்படுவது இயல்பான ஒன்று. தற்போது கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய சிறிய பாதுகாப்பு கருவி விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
பார்ப்பதற்கு சாதாரண கீ செயின் போல இருக்கும் 'சேப்டி அலாரம் கீ செயின்'. இதில் உள்ள பின்னை இழுத்தால் போதும், அதிக சத்தத்துடன் அலாரம் ஒலிக்கத் துவங்கும். இதனால் அருகில் இருப்பவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து, ஆபத்தான நேரத்தில் உதவி பெற முடியும். சில மாடல்களில் இரவு நேரப் பயன்பாட்டுக்கான சிறிய டார்ச் லைட் உள்ளது.
அவசர நேரத்தில் குடும்பத்தினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்க உதவும் ஜி.பி.எஸ் வசதியுடன் கூடிய கீ செயின்களும் கிடைக்கின்றன. இதில் உள்ள பட்டனை அழுத்தினால், முன்கூட்டியே பதிவு செய்துள்ளவர்களுக்கு இருப்பிட விவரத்துடன் எச்சரிக்கை தகவல் செல்லும். கையில் அணியும் சாதாரண பிரேஸ்லெட் போல வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ஸ்மார்ட் சேப்டி பேண்டுகளும் உள்ளன. நகை அணிவது போல பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
அவசர காலத்தில் அலாரம் எழுப்பும் ஸ்மார்ட் வாட்ச்கள், செயின் போல அணியக்கூடிய எஸ்.ஓ.எஸ் பெண்டன்ட்கள், மொபைல் போனில் அவசர உதவி செயலிகள் என பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக பல வசதிகள் வந்துள்ளன.
எப்போதும் கையில் வைத்திருக்கக்கூடிய சிறிய கீ செயின் முதல் தொழில்நுட்ப வசதிகள் கொண்ட ஸ்மார்ட் சாதனங்கள் வரை, பெண்களின் பாதுகாப்புக்கான பொருட்களின் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது.
மேக்கப், அணிகலன்கள் என செலவு செய்யும் பெண்கள், தங்களது பாதுகாப்புக்கும் இதுபோன்ற பயனுள்ள பொருட்களை பயன்படுத்தலாம். பரிசளிக்க நினைப்போர் வழக்கமான பரிசுகளுக்குப் பதிலாக இதுபோன்ற பாதுகாப்பு சாதனங்களை பரிசளிக்கலாம்.