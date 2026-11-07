இந்த தீபாவளிக்கு பட்டாசில் புதுசு புதுசா சரவெடி!

UPDATED : நவ 04, 2026 10:23 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:20 AM
கோவை: இந்த தீபாவளிக்கு வழக்கமான பட்டாசுகளுடன் வித்தியாசமான வடிவங்களுடன் புதிய பட்டாசுகளும் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.
தவளை தாவுவதைப் போல துள்ளித் துள்ளி வெடிக்கும் ‘க்ராக்’, புஸ்வாணம் போன்ற தோற்றத்தில் வெடிக்கும் ‘மதுர மல்லி’, பென்சில் வெடியைப் போன்ற அமைப்பில் வேல் வடிவில் தயாரிக்கப்பட்ட பட்டாசு என ஒவ்வொன்றும் தனித்துவமாக உள்ளன.
l வழக்கமான சங்கு சக்கரம், புஸ்வாணம், ராக்கெட் போன்ற பட்டாசுகளுக்கு மாற்றாக, வயர் சக்கரம், வாட்டர் கன், தேங்காய் புகை புஸ்வாணம்...இப்படி புதுமையான பட்டாசுகள் வாடிக்கையாளர்களை கவர்கின்றன. வயர் சக்கரம், சங்கு சக்கரம் போல சுழன்றாலும், நடுவில் கம்பி பயன்படுத்தி சுழற்றப்படுகிறது.
l குழந்தைகளை கவரும் வகையில் வாட்டர் கன் அறிமுகமாகியுள்ளது. தண்ணீர் துப்பாக்கி வடிவில் இருக்கும். சுட்டால் தண்ணீருக்கு பதிலாக தீப்பொறிகள் பறக்கின்றன. அதை தொட்டாலும் எந்த பாதிப்பும் ஆகாது.
l தேங்காய் வடிவில் இருக்கும் 'கோக்கனட் ஸ்மோக் பவுண்டைன் பாம்' முதலில் புகையை வெளியிட்டு, தொடர்ந்து புஸ்வாணம் போல தீப்பொறிகளை வெளிப்படுத்தி இறுதியில் டமார்.
l ‘ஸ்பூக்கி’ என்ற பட்டாசு மூன்று பக்கங்களிலும் புஸ்வாணம் போல தீப்பொறிகளை வெளிப்படுத்துகிறது.
l சுற்றி சுழலும் வண்ணமயமான 'ரெயின்போ வீல்' குழந்தைகளை ஈர்க்கும் வகையில் உள்ளது. வானில் வெடிக்கும் 'ஜாக்பாட்' பட்டாசு, மூன்று சுற்றுகளாக 10 வெடிகளை வண்ணமயமாக வெளிப்படுத்துகிறது.
l தொடர்ந்து தீப்பொறிகளை வெளியிடும் ஏ.கே. 47 துப்பாக்கி வடிவிலான 'ஏர் கன்', டின் வடிவில் கிடைக்கும் ‘வாட்டர் பவுண்டைன்’, ‘பிளாசம்’ ஆகியவையும் கவர்கின்றன.
l குழந்தைகளுக்கான 'வைப்ஸ்' பட்டாசு, பற்ற வைத்ததும் பாப்கார்ன் பொரிவதைப் போல வெடிக்கும் ‘பாப்கார்ன்’ பட்டாசு ஆகியவையும் விற்பனைக்கு வந்துள்ளன.