90 மி.மீ மழை பெய்தும் ஈரமாகாத குளம்

UPDATED : அக் 19, 2026 12:26 PM
ADDED : அக் 19, 2026 12:24 PM
வெள்ளலூர்: எல்நினோ காரணமாக தென்மேற்கு பருவமழை இந்தாண்டு பொய்த்தது. வடகிழக்கு பருவமழையில் அதிக மழை கிடைக்கும் என, முந்தகவல் கிடைத்தும் நீர்வழி தடங்களை தூர்வாரவில்லை. இதனால் சில நாட்களாக கனமழை பெய்தும், பலன் இல்லை.
வெள்ளலூர் குளத்தின் நீர் பிடிப்பு பகுதியில் மட்டுமே 90 மி.மீ மழை பெய்துள்ளது. ஆனால் குளத்துக்கு நீர் வரவில்லை. நீர் வரும் பகுதியில் இருந்த அடைப்பை நீக்காததால், குளத்துக்கு நீர் வராமல் அருகிலுள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் வெள்ளம் புகும் அபாயம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து குளத்துக்கு வர வேண்டிய நீர் ஆற்றுக்கு திருப்பி விடப்பட்டது.
கிடைத்த மழை நீரை சேமிக்க முடியாத நிலை உள்ளது. மழை நீரை வெளியேற்றிய பின் வெள்ளலூர் பேரூராட்சி தனியார் பங்களிப்புடன் நீர் வழிப்பாதையை சுத்தப்படுத்தி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
மழைக்கு முன்பே இப்பணியை செய்திருந்தால், வெள்ளலூர் குளத்துக்கு பல கோடி லிட்டர் தண்ணீர் வந்திருக்கும். இனி வரும் மழை நீரையாவது சேமிக்க வாய்க்கால்களை துார்வாரி மதகுகளை சீரமைக்க வேண்டும். மழைநீர், குளத்தை அடைய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.