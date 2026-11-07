/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/போனஸ் வழங்க கோரி நகராட்சியில் போராட்டம்
ADDED : நவ 04, 2026 08:20 PM
அ நிறம் | அளவு
வால்பாறை: தீபாவளி போனஸ் மற்றும் சம்பளம் வழங்க கோரி, துாய்மை பணியாளர்கள் வால்பாறையில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
வால்பாறை நகராட்சி மொத்தம் உள்ள, 21 வார்டுகளில், ஒப்பந்த அடிப்படையில், 55 துாய்மை பணியாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர். தீபாவளி பண்டிகைக்கு மூன்று நாட்களே உள்ள நிலையில், இந்த ஆண்டிற்கான தீபாவளி போனஸ் மற்றும் சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை.
உடனடியாக போனஸ் மற்றும் சம்பளம் வழங்க கோரி, இன்று (நவ.,4) மதியம் நகராட்சி அலுவலகத்தில் துாய்மை பணியாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
துாய்மை பணியாளர்கள் கூறுகையில், ‘நியாயமான கோரிக்கையை நகராட்சி அதிகாரிகள் யாரும் கண்டு கொள்ளவில்லை. எனவே, போனஸ் மற்றும் சம்பளம் வழங்க வலியுறுத்தி நாளை (இன்று) வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட முடிவு செய்துள்ளோம்.’ என்றனர்.