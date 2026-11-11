மக்களுக்கு பயன்படாதபொது சேவை மையம்

UPDATED : நவ 10, 2026 09:41 AM
ADDED : நவ 10, 2026 09:38 AM
பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் அருகே நாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சியில் ராஷ்ட்ரிய கிராம ஸ்வராஜ் அபியான் திட்டத்தில், 5 லட்சத்து, 40 ஆயிரம் ரூபாய் செலவில் கோவனூர் ஊராட்சி மன்ற அலுவலக வளாகத்தில் கட்டப்பட்ட பொது சேவை மையம் மக்களுக்கு பயன்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
பொதுமக்கள் கிராமத்திலேயே வருமான சான்றிதழ், ஜாதி சான்றிதழ், இருப்பிடம், பிறப்பு, இறப்பு தொடர்பான சேவைகள், பல்வேறு அரசு விண்ணப்பங்கள், அரசு இணைய தளங்களில் விண்ணப்பித்தல், விண்ணப்பத்தின் நிலையை பார்ப்பது, ஆவணங்களை பதிவேற்றுதல் மற்றும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தல் ஆகிய பணிகளை பொது சேவை மையம் வாயிலாக எடுக்க, மத்திய அரசின் சார்பில் இக்கட்டடம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
மேலும், இம்மையத்தின் சார்பில் முதியோர் மற்றும் இணைய வசதி இல்லாதவர்களுக்கு ஆன உதவிகள் வழங்கப்படுகிறது. இது தவிர, வங்கி மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள், அரசு திட்டங்களுக்கான ஓய்வூதியம், நலத்திட்டங்கள், கல்வி உதவித்தொகை, விவசாயம் தொடர்பான ஆன்லைன் சேவைகள் போன்றவற்றை விண்ணப்பிக்கவும் இம்மையத்தை பயன்படுத்த வழி உள்ளது.
குறிப்பாக, கிராம மக்கள் ஒவ்வொரு சேவைக்கும் அருகிலுள்ள நகரத்துக்கோ அல்லது ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு செல்ல வேண்டிய நிலையை தவிர்க்க, இதுபோன்ற பொது சேவை மையம் கிராம ஊராட்சிகளின் அலுவலகம் அருகே மாநிலம் முழுவதும் கட்டப்பட்டுள்ளது.
நாயக்கன் பாளையத்தில் உள்ள இம்மையம் பயன்பாட்டுக்கு வராமல் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து நாயக்கன்பாளையம் ஊராட்சியின் முன்னாள் துணைத் தலைவர் சின்னராஜ் கூறுகையில், இம்மையம் கட்டி ஆறு மாதங்களுக்கு மேலாகிறது. இன்னும் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படவில்லை. கோவனூர் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பழங்குடியின மக்கள் அரசின் பல்வேறு சேவைகளை பெற, விண்ணப்பிக்க, பெரியநாயக்கன்பாளையம் அல்லது அதை சுற்றியுள்ள பொது சேவை மையங்களுக்கு செல்ல வேண்டி உள்ளது. இப்பிரச்சனைக்கு உடனடியாக தீர்வு காண, இந்த பொது சேவை மையத்தை உடனடியாக செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வர, மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.