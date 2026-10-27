கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏற்றிவந்த டேங்கர் லாரி தீப்பிடித்து சேதம்
கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏற்றிவந்த டேங்கர் லாரி தீப்பிடித்து சேதம்
UPDATED : அக் 04, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 03, 2026 09:34 PM
அவிநாசி: கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏற்றிவந்த டேங்கர் லாரி, அவிநாசி அருகே தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமடைந்தது.
கடலுார் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பத்தில் இருந்து, கோவை சூலுார் பிரிவில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்துக்கு, கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏற்றிக்கொண்டு டேங்கர் லாரி புறப்பட்டது. கேரளாவைச் சேர்ந்த சஜித், 34 ஓட்டி வந்தார்.
நேற்றுமுன்தினம் நள்ளிரவு, திருப்பூர் மாவட்டம், அவிநாசி அருகே புதுப்பாளையம் ரவுண்டானா அருகே லாரி சென்ற போது, இன்ஜினில் இருந்து புகை வந்தது. டிரைவர் சஜித், லாரியை நிறுத்தி இறங்கி பார்த்தபோது, இன்ஜின் பகுதியில் தீப்பிடித்து எரியத் தொடங்கியது.
தீயணைப்பான் கருவியை பயன்படுத்தி தீயை அணைக்க முயன்றார். ஆனால், தீ வேகமாகப் பரவி முன்பக்க கேபின் முழுவதும் எரிந்தது.
கார்பன் டை ஆக்சைடு ஏற்றியிருந்த டேங்கரும் சிறிதளவு சேதமடைந்தது.
அவிநாசி தீயணைப்புத் துறையினர், ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். மாற்று டேங்கர் லாரி வரவழைக்கப்பட்டு, கார்பன் டை ஆக்சைடு பாதுகாப்பாக மாற்றப்பட்டது.
இதனால் நள்ளிரவு 12:00 மணி முதல் நேற்று மதியம் வரை 12 மணி நேரத்துக் கும் மேலாக அந்தப் பகுதியில் போக்கு வரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
சர்வீஸ் சாலை வழியாக வந்த வாகனங்கள் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பி விடப்பட்டன. திருமுருகன்பூண்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.