தண்ணீர் வசதி இல்லாததால் காட்சிப்பொருளான கழிப்பிடம்

தண்ணீர் வசதி இல்லாததால் காட்சிப்பொருளான கழிப்பிடம்
தண்ணீர் வசதி இல்லாததால் காட்சிப்பொருளான கழிப்பிடம்
ADDED : ஆக 13, 2026 05:11 PM
வால்பாறை: சுற்றுலா பயணியர் அதிகளவில் வந்து செல்லும் வால்பாறை நகரில், நகராட்சி சார்பில் பல்வேறு இடங்களில் கழிப்பிடம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், வால்பாறை ஸ்டேன்மோர் சந்திப்பில் துாய்மை இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், 2.56 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கடந்த ஆண்டு சிறுநீர் கழிப்பிடம் கட்டப்பட்டது.
ஆனால், இன்று வரை தண்ணீர் வசதி இல்லாததால், சுற்றுலா பயணியரும், உள்ளூர் மக்களும் கழிப்பிடத்தை பயன்படுத்த முடியாமல் தவிக்கின்றனர்.
சுற்றுலா பயணியர் கூறுகையில், ‘வால்பாறைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணியர் இயற்கை உபாதை கழிக்க சிறுநீர் கழிபட்பிடம் கட்டப்பட்டது. ஆனால், நகராட்சி சார்பில் கட்டப்பட்டுள்ள சிறுநீர் கழிப்பிடத்தில் தண்ணீர் வசதி இல்லாததால், பயன்படுத்த முடியாமல் அவதிப்படுகிறோம்,’ என்றனர்.
நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது, ‘பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணியர் பயன்பாட்டிற்காக கட்டப்பட்டுள்ள சிறுநீர் கழிப்பிடத்தில் மிக விரைவில் தண்ணீர் வசதி ஏற்பாடு செய்யப்படும்,’ என்றனர்.