தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் பயணம் நினைத்துப்பார்க்கவே அலாதி சுகம்!
தீபாவளிக்கு சொந்த ஊர் பயணம் நினைத்துப்பார்க்கவே அலாதி சுகம்!
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:46 PM
கோவை: நகரத்தின் வேகமான வாழ்க்கையில், வேலைக்கும் படிப்புக்கும் நடுவே சொந்த ஊரை நினைத்துக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு, தீபாவளி ஒரு சிறிய இடைவெளி. எத்தனை நாட்கள் விடுமுறை கிடைக்கும் என்ற கணக்கை விட, கிடைக்கும் நாட்களில் யாரையெல்லாம் சந்திக்கப் போகிறோம் என்பதுதான் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்.
கோவையில் தங்கியிருக்கும் மாணவர்கள், வேலைக்குச் செல்லும் இளைஞர்கள், வெளியூரில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் என ஒவ்வொருவருக்கும் ஊர் திரும்புவதற்குப் பின்னால் மகிழ்ச்சி கலந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
ஒரு பெண்ணுக்கு பல மாதங்களுக்குப் பிறகு அம்மாவுடன் சமையலறையில் அமர்ந்து பேச வேண்டும் என்ற ஆசை. இன்னொருவருக்கு, தம்பியுடன் நீண்ட நேரம் பேச வேண்டும். சிலருக்கு வீட்டில் இருக்கும் செல்லப்பிராணியை பார்க்க வேண்டும். இன்னும் சிலருக்கு, எந்தத் திட்டமும் இல்லாமல் வீட்டில் ஒரு நாள் முழுவதும் படுத்துக்கிடப்பதே பெரிய கொண்டாட்டம்தான்.
விடுதியில் தங்கியிருப்பவர்களுக்கு, வீட்டிலிருந்து வரும் ஒரு சிறிய அழைப்புகூட அந்த எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கிறது.
“வந்ததும் என்ன சமைக்கட்டும்?” என்ற அம்மாவின் கேள்வியில் இருக்கும் அன்பும், “எந்த வண்டிக்கு கிளம்பறே?” என்ற அப்பாவின் கேள்வியில் இருக்கும் அக்கறையும், ஊருக்குச் செல்லும் பயணத்தை இன்னும் இனிமையாக்குகின்றன.
பேருந்து நிலையத்திலும் ரயில் நிலையத்திலும் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கலாம். பயணத்தில் சிரமங்கள் இருக்கலாம். பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கலாம். ஆனாலும், அந்தக் காத்திருப்புக்குப் பின்னால் வீட்டின் வாசலும், தெரிந்த முகங்களும், நீண்ட நாட்களுக்குப் பிறகு கேட்கப்போகும் குரல்களும் இருக்கின்றன.
தீபாவளி நாளில் வீட்டை அடையும் அந்த ஒரு தருணம் பயணத்தின் சோர்வை மறக்கச் செய்கிறது. வருடம் முழுவதும் நாம் தேடும் மகிழ்ச்சி பெரிய விஷயங்களில் கிடைக்க வேண்டியதில்லை. சில நேரங்களில், நம்மை எதிர்பார்த்து ஒரு வீடு இருக்கிறது என்ற உணர்வே போதும்.