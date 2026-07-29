﻿ தேசியக்கொடியுடன் நடந்தே நாட்டை சுற்றும் இளைஞர்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:20 AM
மேட்டுப்பாளையம்: உத்திரபிரதேச மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் ஆகாஷ் சுக்லா, 23. இவரது பெற்றோர் கிரிஜா சங்கர் சுக்லா மற்றும் பிட்டோ சுக்லா. விவசாயிகள்.
ஆகாஷ் சுக்லா இந்தியா முழுவதும் நடந்தே சென்று கோவில்கள் மற்றும் சுற்றுலாத்தலங்களை காண வேண்டும் என புதிய முயற்சியில் ஈடுபட்டு, கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 1ம் தேதி முதல் உத்தரபிரதேசத்தில் நடைபயணத்தை துவங்கினார்.
தொடர்ந்து, மகாராஷ்டிரா, ஆந்திரா வழியாக தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தடைந்தார். கோவை வந்த அவர் அண்மையில் ஈஷா யோகா மையம் சென்றுவிட்டு மேட்டுப்பாளையம் வழியாக ஊட்டி சென்று அங்கிருந்து மைசூர் செல்ல திட்டமிட்டார். மேட்டுப்பாளையத்தில், பையில் தேசியக்கொடியுடன் நடந்து சென்ற இவரிடம் நாம் கேட்ட போது, இதுவரை 7,000 கி.மீ.,தூரம் நடந்துள்ளேன். பல கட்டங்களாக, 3 லட்சம் கி.மீ., தூரம் நடக்க வேண்டும். கின்னஸ் புத்தகத்தில் இடம் பெற வேண்டும் என இலக்கு உள்ளது.
தற்போது நான் நடந்தே கோவில்களுக்கும், சுற்றுலா தலங்களுக்கும் செல்வது மக்களிடம் சுற்றுசூழல் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான்.
நடந்தே, அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று பார்வையிட்டு வருகிறேன். கோவை மக்கள் மிகவும் அன்பானவர்கள். அவர்கள் எனக்கு உணவு, தண்ணீர் வழங்கி ஆதரவு அளித்தனர், என்றார்.----