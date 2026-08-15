/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/ ஆடி அமாவாசையொட்டி பேரூரில் தர்ப்பண வழிபாடு
ADDED : ஆக 13, 2026 05:19 AM
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பேரூர்: ஆடி மாத அமாவாசையையொட்டி, முன்னோர்களுக்கு திதி, தர்ப்பணம் கொடுத்து வழிபடுவதற்காக நேற்று அதிகாலை முதலே, கோவை, திருப்பூர் மற்றும் கேரள மாநிலத்தில் இருந்து, பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள், பேரூர் படித்துறை நொய்யல் ஆற்றுக்கு வந்தனர்.
நொய்யல் ஆற்றில் நீர்வரத்து இல்லாததால், பேரூர் பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் அமைக்கப்பட்டு இருந்த குழாய் நீரில் குளித்தனர். அங்கிருந்த பசு மாடுகளுக்கு அகத்திக்கீரை தானமளித்தனர்.
காலை 7:00 முதல் 9:00 மணிக்குள், ஒரே நேரத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் வந்ததாலும், பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் செல்லும் வாகனங்கள், வேலைக்கு செல்வோர் வந்ததாலும், செல்வபுரம் முதல் பேரூர் செட்டிபாளையம் வரை, கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.