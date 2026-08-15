அபங்க திவ்ய நாமசங்கீர்த்தனம் ஐயப்ப பூஜா சங்கத்தில் ஆரவாரம்
அபங்க திவ்ய நாமசங்கீர்த்தனம் ஐயப்ப பூஜா சங்கத்தில் ஆரவாரம்
ADDED : ஆக 14, 2026 06:51 PM
ராம்நகர், ஆக. 15–
ஸ்ரீ நாம சங்கீர்த்தனா டிரஸ்ட் சார்பில் பண்டரீபுரம் பஜேபாண்டுரங்கம் பஜனோத்ஸவம் நிகழ்ச்சி இரண்டாவது நாளாக நேற்று நடந்தது. காலை 9 மணிக்கு செங்கோட்டை ஹரிஹர சுப்ரமணிய பாகவதர் குழுவினரின் இசை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
தோடயமங்களம், குரு தியானம், ஜயதேவர் அருளிய அஷ்டபதி மஹா காவ்யம் 13 முதல் 24 வரை நடந்தது. மதியம் 3:30 மணிக்கு குமாரி காம்யாஸ்ரீ பரஸ்ராம் மற்றும் குழுவினரின் நாமசங்கீர்த்தன இசை நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மாலை 6 மணிக்கு தானே ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசன் பாகவதர் குழுவினரின் பூஜை அபங்க திவ்ய நாமம், டோலோத்ஸவம் மராத்தி மொழி பாடல்கள் பாடி நிறைவு செய்தனர். இதை பார்வையாளர்கள் ஆரவாரம் செய்தனர்.
இன்று காலை 9 மணிக்கு ஈரோடு பாலாஜி பாகவதர் குழுவினரின் பாண்டுரங்கன் பக்த சரித்திரம் சங்கீத உபன்யாசம் நடக்கிறது. மாலை 4 மணிக்கு ஸ்ரீமத் திவேங்கட ராமானுஜ ஜீயர் பக்த ஜனா சபா பிரேம்குமார் பாகவதர் குழுவினரின் நகரசங்கீர்த்தனம் நடக்கிறது.
மாலை 6:30 மணிக்கு கடையநல்லுார் ஸ்ரீ ராஜகோபால் பாகவதர் மற்றும் குழுவினரின் அபங்க திவ்ய நாமசங்கீர்த்தன நிகழ்ச்சியை பார்வையாளர்கள் கைதட்டி வரவேற்று ரசித்தனர். இதற்கான ஏற்பாடுகளை ஸ்ரீ நாமசங்கீர்த்தனா டிரஸ்ட் செய்துள்ளது.