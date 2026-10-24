அப்துல்கலாம் பிறந்தநாள்; பள்ளிகளில் கொண்டாட்டம்: மரக்கன்றுகள் நட்டி உற்சாகம்
அப்துல்கலாம் பிறந்தநாள்; பள்ளிகளில் கொண்டாட்டம்: மரக்கன்றுகள் நட்டி உற்சாகம்
UPDATED : அக் 16, 2026 05:47 PM
ADDED : அக் 16, 2026 05:44 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி பள்ளிகளில், மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
பொள்ளாச்சி கேசவ் வித்யா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளியில், மறைந்த முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாமின், 95வது பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
பள்ளி தாளாளர் மாரிமுத்து, அப்துல்கலாமின் வாழ்க்கை வரலாறு, எளிய குடும்பத்தில் பிறந்து, கடின உழைப்பு, அறிவியல் ஆர்வம், விடா முயற்சியால், இந்தியாவின் உயரிய பதவியை அடைந்து சாதனை படைத்தார். அவரை போல மாணவர்கள், உயர்ந்த இலக்குகளை கொண்டு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு பங்களிக்க வேண்டும், என்றார்.
பள்ளி செயலர் ரவிச்சந்திரன், முதல்வர் பிரகாஷ் ஆகியோர் அப்துல்கலாம் குறித்து பேசுகையில், அவரது பேச்சு, செயலால் மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்தார் என்றனர். தொடர்ந்து, உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.
* புளியம்பட்டி அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் அப்துல்கலாம் பிறந்தநாளையொட்டி மாணவர்களுக்கு போட்டிகள் நடத்தி, வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. தலைமையாசிரியர் சித்ரா, அறிவியல் ஆசிரியர் சண்முகசுந்தரி ஆகியோர் அப்துல்கலாம் குறித்து பேசினர்.
* சந்தேகவுண்டன்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய துவக்கப்பள்ளியில் நடந்த அப்துல்கலாம் பிறந்த நாள் விழாவில், மாணவ, மாணவியர், மரக்கன்றுகள் மற்றும் பூச்செடிகளை பள்ளிக்கு கொண்டு வந்தனர். தலைமையாசிரியர் அமுதராணி பேசினார். மாணவர்கள், மரக்கன்றுகளை நட்டு வளர்ப்பதன் வாயிலாக பசுமையான சுற்றுச்சூழலை உருவாக்க உறுதிமொழியேற்றனர். ஆசிரியர் ராஜேஷ் நன்றி கூறினார்.
* கோவை தெற்கு மாவட்டம், பொள்ளாச்சி நகர் ஹிந்து முன்னணி சார்பில், தேசிய அர்ப்பணிப்பு தினம், முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல்கலாம் பிறந்தாள் விழா காந்தி சிலை அருகே நடந்தது. அப்துல்கலாம் உருவப்படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. மாவட்ட தலைவர் ரவி, மாவட்ட செயலாளர் நந்தகுமார் மற்றும் நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.
* வெள்ளாளபாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளியில் அப்துல்கலாம் பிறந்த நாள், இளைஞர் எழுச்சி நாளாக கொண்டாடப்பட்டது. தலைமை ஆசிரியர் ரஷ்யா பிபீ தலைமை வகித்து பேசினார். ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் அப்துல் கலாம் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செய்தனர்.
அதன்பின், ‘நான் என்னவாகப் போகிறேன், நாட்டுக்கு நான் என்ன செய்யப் போகிறேன்’ என்ற தலைப்பில் மாணவர்கள் கடிதம் எழுதி பள்ளியில் உள்ள பெட்டியில் போட்டனர். பள்ளியின் கலாம் பசுமை படையை சேர்ந்த மாணவர்கள், பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளை நட்டனர்.