/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/உலக கழிப்பறை தின உறுதிமொழி ஏற்பு
UPDATED : நவ 20, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
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வால்பாறை: உலக கழிப்பறை தினத்தையொட்டி, வால்பாறை நகராட்சி சார்பில் உறுதி மொழி ஏற்பு நிகழ்ச்சி தலைவர் அழகுசுந்தரவள்ளி தலைமையில் நடந்தது. நிகழ்ச்சியில் கமிஷனர் வெங்கிடலட்சுமணன், பொறியாளர் ஆறுமுகம், துப்புரவு அலுவலர் செந்தில்குமார் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
வால்பாறை காந்சிலை வளாகத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில், திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதை தவிர்த்து கழிப்பறைகளை மட்டுமே பயன்படுத்துவேன். கழிப்பறையை பயன்படுத்திய பின் கைகளை நன்றாக சோப்பு போட்டு கை கழுவுவேன். குடிநீர் ஆதாரங்கள் மற்றும் நீர்நிலைகளை மாசுபடாமல் பாதுகாப்பேன். கழிப்பறைகளில் குப்பைகள் மற்றும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை போட மாட்டேன், என, உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது.