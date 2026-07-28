அரைகுறை சாலையால் வார்டு 4ல் விபத்து அபாயம்

UPDATED : ஜூலை 28, 2026 07:35 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:30 PM
1. பாதியில் நிற்கும் ரோடு வார்டு 4, சின்னமேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் ரோடு முழுமையாக போடப்படாததால், ஜல்லி கற்கள் வெளியில் வந்து வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்குகின்றன.
-சந்தோஸ்குமார்: 2. தெரு விளக்குகள் எரியவில்லை வார்டு- 8ல் சர்ச் ரோடு ஸ்ரீ ராகவேந்திரா அவென்யூ மற்றும் ராமசாமி நகரில் இரு மாதங்களாக தெருவிளக்குகள் எரியவில்லை. புகார் அளித்தும் பயனில்லை.
-ரமேஷ் கிருஷ்ணசாமி: 3. சுத்தம் செய்யப்படாத சாக்கடை வார்டு 97 எம்.ஜி.ஆர். நகர் மூன்றாவது வீதியில் சாக்கடை மாதக்கணக்கில் சுத்தம் செய்யப்படாமல் உள்ளது. அருகில் உள்ள அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு நோய்த்தொற்றுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது.
-பாண்டியன் லோகநாதன்:
4. கழிவறை மோசம் உக்கடம் குளத்துக்கு வருவோருக்காக கட்டப்பட்டுள்ள கழிவறை மிகவும் மோசமான நிலையில் உள்ளது. சுத்தம் செய்யாததால் கடும் துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
-சக்திவேல்: 5. குழந்தைகளை கடிக்கும் நாய்கள் ரத்தினபுரி பகுதியில் சுற்றித்திரியும் நாய்கள், குழந்தைகளை அடிக்கடி கடிக்கின்றன. இதனால் குழந்தைகள் வெளியில் விளையாடவே அச்சப்படுகின்றனர்.
-கிருஷ்ணன்:
6. ரோடு ஆக்கிரமிப்பு பெரிய கடைவீதியில் ரோட்டை ஆக்கிரமித்து, கடை வாசலில், சிமென்ட் தரை, ரோடு வரைக்கும் போடப்பட்டுள்ளது. இதனால் வாகனங்கள் செல்ல நெருக்கடி ஏற்படுகிறது.
-ஹரிதாஸ்:
7. கம்பியால் விபத்து அபாயம் வெள்ளலுார் மேம்பாலத்தின் மையப்பகுதியில் இரும்பு இணைப்பு பகுதியில் ரோடு சேதமடைந்து கம்பிகள் வெளியே தெரிகின்றன. விபத்து அபாயம் உள்ளது.
-பரமசிவம்:
8. கட்டடக் கழிவு குவியல் சின்னவேடம்பட்டி-உடையாம்பாளையம் ரோட்டின் ஒரு பகுதியில், பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து எடுத்து வரப்படும் கட்டடக்கழிவு கொட்டப்படுகிறது.
-நமச்சிவாயம்: