நஞ்சுண்டாபுரம் ரோடு ‘எஸ் பெண்டு’ பகுதியில் அடிக்கடி நடக்கிறது விபத்து
நஞ்சுண்டாபுரம் ரோடு ‘எஸ் பெண்டு’ பகுதியில் அடிக்கடி நடக்கிறது விபத்து
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM
ADDED : அக் 28, 2026 10:36 PM
UPDATED : அக் 28, 2026 10:41 PM ADDED : அக் 28, 2026 10:36 PM
கோவை: போத்தனுார் ரயில்வே சந்திப்பில் இருந்து நஞ்சுண்டாபுரம் செல்லும் ரோடு விபத்து சாலையாக மாறி வருகிறது. நஞ்சுண்டாபுரம் எஸ் பெண்டு பகுதியில் இருந்து ரயில்வே பாலம் வரையிலான 2 – 2.5 கி.மீ. துாரத்தில் அடிக்கடி விபத்துகள் நடக்கின்றன.
ஆங்காங்கே தெருவிளக்குகள் இருந்தாலும் போதிய வெளிச்சம் இருப்பதில்லை; இரவு நேரத்தில் பெரிய வாகனங்கள் வரும்போது தெரிவதில்லை. சிறிய வாகனத்தில் அதிவேகத்தில் வருவோர் நேருக்கு நேர் மோதி, காயமடைகின்றனர் அல்லது உயிரிழக்கின்றனர்.
மூன்று ஆண்டுகளில் 12 விபத்துகள் நடந்ததில், 10 பேர் இறந்திருக்கின்றனர். அதிகபட்சமாக 2023ல் 6 விபத்துகள் நடந்தன. இந்த வளைவு பகுதியை ‘பிளாக் ஸ்பாட்’ என போக்குவரத்து போலீசார் அடையாளம் கண்டுள்ளனர். இருப்பினும் இச்சாலை இன்னும் மேம்படுத்தப்படாமல் இருக்கிறது.
வெள்ளலுார், செட்டிபாளையம், போத்தனுார், சாரதா மில் ரோடு, ஆத்துப்பாலம் பகுதியில் இருந்து வரும் வாகன ஓட்டிகள், திருச்சி ரோடு செல்ல நஞ்சுண்டாபுரம் சாலையையே பயன்படுத்துகின்றனர். எந்நேரமும் வாகன போக்குவரத்து காணப்படுகிறது.
பீக் அவர்ஸில் போத்தனுார் சந்திப்பில் போலீசார் நின்றிருந்து, போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துகின்றனர். அச்சமயத்தில் நான்கு புறமும் வாகனங்கள் காத்திருப்பது வழக்கம். மழை பெய்யும் சமயங்களில் ரோட்டில் தண்ணீர் தேங்கும் போது, நஞ்சுண்டாபுரம் சாலையில் செல்ல முடியாத அளவுக்கு நெருக்கடி ஏற்படுகிறது.
போத்தனுார் ரயில்வே ஸ்டேஷன் 2வது முனையமாக மேம்படுத்தப்படுகிறது. நஞ்சுண்டாபுரம் சாலையில் புதிய நுழைவாயில் உருவாக்கப்பட்டு உள்ளது. இவ்வழியை பயன்படுத்த துவங்கும்போது, பயணிகளின் வாகனங்கள் அதிகமாக வந்து செல்லும்; நெருக்கடி அதிகரிக்கும்.
அதற்கு முன்னதாக சாலையை விஸ்தரிக்க வேண்டும். குறிச்சி குளத்தின் உபரி நீர் வெள்ளலுார் செல்வதற்கான வாய்க்கால் இவ்வழியே செல்கிறது. அதன் குறுக்கே பாலம் உள்ளது; அதை அகலப்படுத்தி, சாலையை மேம்படுத்த வேண்டும்.
ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற வேண்டும். எதிர் எதிர் திசைகளில் வாகனங்கள் தடையின்றி செல்லும் அளவுக்கு வசதி ஏற்படுத்தி, கூடுதலாக தெருவிளக்குகள் அமைக்க வேண்டும். உயிரிழப்பு ஏற்படாத சாலையாக நஞ்சுண்டாபுரம் எஸ் பெண்டு பகுதியை மாற்ற வேண்டும்.