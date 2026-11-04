தரமற்ற சாலைகளால் தொடர்கிறது விபத்து: அதிகாரிகளை பொறுப்பாக்கினால் கிடைக்கும் தீர்வு
தரமற்ற சாலைகளால் தொடர்கிறது விபத்து: அதிகாரிகளை பொறுப்பாக்கினால் கிடைக்கும் தீர்வு
ADDED : நவ 03, 2026 04:33 PM
கோவை: குடிநீர், பாதாள சாக்கடை குழாய் பதிக்க தோண்டிய ரோடுகள் இன்னும் முழுமையாக சீரமைக்கப்படவில்லை. மாநகராட்சிக்கு சொந்தமானது மட்டுமின்றி தேசிய, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை ரோடுகளும் குதறப்பட்டு உள்ளன.
சமீபத்தில் பெய்த மழைக்கு குழிகள் இன்னும் பெரிதாகி, போக்குவரத்துக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்துகின்றன.
மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை ரோடுகளை சீரமைக்க, அத்துறைக்கு ரூ.40 கோடியை மாநகராட்சி அள்ளிக் கொடுத்ததாக கூறியது. உடனே, ரோடு சரியாகும் என மக்கள் எதிர்பார்த்தனர்.
ஆனால் நடந்ததோ வேறு. இப்போது டெண்டர் இறுதி செய்திருப்பதாகவும், ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கு 5 மாதங்கள் அவகாசம் தந்திருப்பதாகவும், நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் காரணம் கூறுகின்றனர்.
குடிநீர் குழாய்க்கு தோண்டிய இடமோ, பாதாள சாக்கடைக்கு தோண்டிய இடமோ எதுவாக இருந்தாலும் வேலை முடிந்த பகுதிகளில், தலா 500 மீட்டர் என கணக்கெடுத்து, ரோட்டை சீரமைக்க வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
ஆனால், ‘வேலையை முழுமையாக முடித்து ரோட்டை எங்களிடம் ஒப்படைக்கட்டும்; அதன்பின் சீரமைப்போம்’ என்கின்றனர் நெடுஞ்சாலைத்துறையினர்.
போக்குவரத்துக்கு லாயக்கற்ற நிலையில், சாலையை பராமரிப்பது மாநகராட்சி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை குற்றம். இத்துறை அதிகாரிகள் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே சாலை விபத்துகளை தவிர்க்க முடியும் என்கிறார், கோயமுத்துார் கன்ஸ்யூமர் காஸ் செயலாளர் கதிர்மதியோன்.
அவர் கூறியதாவது:
குழாய் பதிக்க தோண்டிய ரோடுகளால் விபத்துகள் நடக்கின்றன. இவற்றை சீரமைக்க நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு மாநகராட்சி தொகை வழங்கியிருக்கிறது. இன்னும் சரி செய்யாமல் இருப்பதற்கு அதிகாரிகள் காரணம் சொல்கிறார்கள். நிர்வாகப் பிரச்னைகள் பற்றி மக்களுக்கு கவலையில்லை.
பாதிப்பு ஏற்படாத அளவுக்கு ரோட்டை சீரமைக்க வேண்டும். முறையாக திட்டமிடல் இல்லை. ஹெட்மெட் அணியாவிட்டால் அபராதம் விதிக்கின்றனர்; மது குடித்து விட்டு வண்டி ஓட்டினால் பைன் போடுகின்றனர். அது போல் தரமற்ற சாலைகளால் விபத்து நேரிட்டால், சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் மற்றும் அத்துறை அதிகாரிகளை பொறுப்பாக்கி, சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தரமற்ற ரோட்டில் விபத்து ஏற்பட்டு, மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்றால், துறை அதிகாரிகள் மீது வழக்கு பதிய சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது.
பாதாள சாக்கடை குழாய் பதிக்கும் வேலையை, குடிநீர் வடிகால் வாரியம் செய்கிறது. அந்த ரோட்டை சீரமைக்க வாரியத்துக்கு மாநகராட்சி ஜூலையில் தொகை கொடுத்தது. வாரியம் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு பணம் கொடுத்திருக்கிறது.
ஆனால், இன்னும் ரோட்டை சீரமைக்கவில்லை. இத்தனை நாட்கள் கழித்து தற்போது குழிகளில் வெட்மிக்ஸ் பரப்பும் வேலையை மாநகராட்சி செய்து வருகிறது. துறை வாரியாக தொகையை கொடுப்பதற்கு பதிலாக, மாநகராட்சியே இந்த வேலையை செய்திருக்கலாம்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.
ஹெட்மெட் அணியாவிட்டால் அபராதம் விதிக்கின்றனர்; மது குடித்து விட்டு வண்டி ஓட்டினால் பைன் போடுகின்றனர். அது போல் தரமற்ற சாலைகளால் விபத்து நேரிட்டால், சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் மற்றும் அத்துறை அதிகாரிகளை பொறுப்பாக்கி, சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தரமற்ற ரோட்டில் விபத்து ஏற்பட்டு, மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர் என்றால், துறை அதிகாரிகள் மீது வழக்கு பதிய சட்டத்தில் இடம் இருக்கிறது.