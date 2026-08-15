கணக்கெடுப்பில் வேகம் இருவருக்கு பாராட்டு

ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
சூலூர்: மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில், விரைந்து வீடுகளை கணக்கெடுத்து முடித்த இருவருக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.
சூலூர் தாலுகாவில் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணியில், 400 க்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டுள்ளனர். முதல் கட்டமாக வீடுகள் கணக்கெடுக்கும் பணி நடக்கிறது. ஒரு கணக்கெடுப்பாளருக்கு, 250 முதல், 280 வீடுகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை 17 முதல், 31 ம்தேதி வரை சுய கணக்கெடுப்பு நடந்தது. அதில், மக்கள் ஆன்லைன் வழியாக சுயமாக விபரங்களை பதிவு செய்தனர். இதையடுத்து, ஆக., 1 முதல் வீட்டு பட்டியல் மற்றும் வீடுகள் கணக்கெடுப்பு பணி நடந்து வருகிறது.
சூலூர் தாலுகாவுக்கு உட்பட்ட சின்னியம்பாளையம் பகுதியில் சுபா, மயிலம்பட்டியில் சுமதி ஆகிய கணக்கெடுப்பாளர்கள், தங்களுடைய பணியை விரைந்து நிறைவு செய்தனர். இதையடுத்து, சூலூர் தாசில்தார் செந்தில்குமார், அவர்களுக்கு பொன்னாடை அணிவித்து புத்தகங்களை வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார்.