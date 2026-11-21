/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/அச்சம்பாளையம் செல்வ விநாயகர் கோயில் கும்பாபிஷேகம்
ADDED : நவ 20, 2026 05:34 PM
அ நிறம் | அளவு
அன்னூர்: அச்சம்பாளையம், செல்வ விநாயகர் கோயிலில், செல்வ விநாயகர், கன்னிமூல கணபதி, கல்யாண சுப்பிரமணியர், தன்னாசியப்பர், விஜய நாராயண பெருமாள், ஆஞ்சநேயர், தட்சிணாமூர்த்தி, துர்க்கை, ஐயப்பன், நவகிரகங்கள், கால பைரவர் சன்னதிகள் மற்றும் விமான கோபுரத்தில் திருப்பணிகள் செய்யப்பட்டன.
கடந்த 17ம் தேதி கணபதி ஹோமத்துடன் கும்பாபிஷேக விழா துவங்கியது. இன்று (நவ.,20) காலை 9:00 மணிக்கு, செல்வ விநாயகர் மற்றும் பரிவார விமான கோபுர கலசங்களுக்கும், மூலவர், செல்வ விநாயகர், பரிவார தெய்வங்களுக்கும் புனித நீர் ஊற்றி கும்பாபிஷேகம் நடந்தது. அபிஷேக, அலங்கார பூஜைகள் நடந்தன. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.