எழுத்து திருட்டுக்கு காரணமான பதிப்பகங்கள் மீது நடவடிக்கை
எழுத்து திருட்டுக்கு காரணமான பதிப்பகங்கள் மீது நடவடிக்கை
UPDATED : நவ 13, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 12, 2026 11:24 PM
கோவை: எழுத்து திருட்டுக்கு காரண மான பதிப்பகங்களைப் பட்டியலிட்டு வெளியிட்டு, கடுமையான தண்டனைபெற்றுத் தரவேண்டும் என, உலகத் தமிழ்க்காப்புக் கூட்டியக்கம் தெரிவித்துள்ளது.
உலகத் தமிழ்க்காப்புக்கூட்டியக்கத்தின் முதன்மை ஒருங்கிணைப்பாளர் சுப்ரமணியம் கூறியுள்ளதாவது:
கோவையில் ஈ.வெ.ரா., பெய ரில் உள்ள நுாலக முறை கேட்டை தொடர்ந்து தின மும் செய்திகள் வந்து கொண்டுள்ளன. நுால்களைதேர்வு செய்ய அமைக் கப்பட்ட குழுவில் இருந்தவர்களின் பட்டியலை வெளியிட வேண்டும்.
உண்மை தன்மை, உண்மையான தரவுகளின்றி அச்சிடப்பட்ட நுால்களை பரிந்துரைத்தோர் பட்டியல்வெளியிடப்பட வேண்டும். ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிதலைமையில் கல்வியாளர் கள் அடங்கிய குழு அமைக்க வேண்டும். அக்குழு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் நேரடி மேற்பார்வையில் குறுகிய காலத்தில் விசாரணை நடத்தி அறிக்கை அளிக்க வேண்டும்.
போலி நுால்களை அளித்தவர்கள், பதிப்பகங்களுக்கு உச்சபட்ச தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும். நுால்களை படித்து பரிந்துரை செய்ய முழுமையும்வாசித்து குறிப்புகளோடு பரிந்துரைக்கும் குழு, பரிந்துரைகளை ஆய்வு செய்து குறிப்புரைகளோடு, தகுதியானவற்றை மட்டும்பரிந்துரைக்கும் குழு, பரிந்துரைகளின் அடிப்படை யில் பட்டியலை இறுதி செய்யும் மேலாண்மைக் குழு என, மூன்றடுக்கு குழு அமைக்கப்பட வேண்டும். இக்குழுக்களில், பபாசி போன்ற அமைப்பின் பொறுப்பாளர்கள், கறை படியாத கல்வியாளர்கள்,திறனாய்வாளர்கள், கம்ப் யூட்டர் வல்லுனர்கள், இடம் பெறவேண்டும். தேர்வு செய்யப்படும் குழுவினரின் பட்டியலை வெளியிட வேண்டும். குற்றத்தை வெளிக்கொண்டு வருவதுடன், அவர்களுக்கு உரிய தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும். இவ்வாறு, அவர் கூறியுள்ளார்.