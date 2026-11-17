‘தமிழில் பெயர் பலகை வைக்காத கடைகள் மீது நடவடிக்கை எடுங்க’
‘தமிழில் பெயர் பலகை வைக்காத கடைகள் மீது நடவடிக்கை எடுங்க’
UPDATED : நவ 16, 2026 06:00 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:56 PM
கோவை: ஐகோர்ட் உத்தரவுப்படி அனைத்து கடைகளிலும் தமிழில் பெயர் பலகை வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, ‘கோவை கன்ஸ்யூமர் வாய்ஸ்’ செயலாளர் லோகு வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தொழிலாளர் நல ஆணையர், இணை ஆணையர் ஆகியோருக்கு, அவர் அனுப்பிய கடிதத்தில், ‘தமிழகத்தில் கடைகள், வணிக நிறுவனங்களின் பெயர் பலகைகள் தமிழில் இருக்க வேண்டும் என்பது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு கடைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் விதிகள், 1948ல் விதி 15 குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
சென்னை ஐகோர்ட் பிறப்பித்த உத்தரவில், ‘நவ.1க்குள் பெயர் பலகைகளை தமிழில் மாற்றுவதற்கு அவகாசம் வழங்கியது. காலக்கெடு முடிந்து விட்டது; பல இடங்களில் தமிழில் பெயர் பலகை இன்னும் வைக்கப்படவில்லை.
விதியை அமல்படுத்துவதில் குறைபாடு இருக்கிறது என தெரிகிறது. கடைகள், வணிக நிறுவனங்களை நேரடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். தமிழில் பெயர் பலகை வைக்காத நிறுவனங்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். விதிமீறல் தொடர்ந்தால் சட்டப்படி தண்டனை வழங்க வேண்டும். எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையை எங்களுக்கு அறிக்கையாக வழங்க வேண்டும்’ என கூறியுள்ளார்.