எடுத்தாச்சு நடவடிக்கை! மழைகாலத்தில் பெற்ற 416 புகார் மீது வடிகால் பணிகளும் 95 சதவீதம் ஓவர்
எடுத்தாச்சு நடவடிக்கை! மழைகாலத்தில் பெற்ற 416 புகார் மீது வடிகால் பணிகளும் 95 சதவீதம் ஓவர்
ADDED : நவ 14, 2026 04:05 AM
கோவை:கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலரும், சென்னை பெருநகர வளர்ச்சி குழும உறுப்பினருமான ராகுல்நாத் தலைமையில் ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் பவன்குமார், மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவிதேஜா மற்றும் அனைத்து துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
மாநகராட்சியின் ஐந்து மண்டலங்களில் ஏராளமான இடங்கள் பள்ளமாக இருக்கின்றன. மழை பெய்யும் போது இப்பள்ளங்களில் நீர் தேங்கி வாகனங்கள் இயக்கும்போது விபத்து ஏற்படுகிறது. இது தொடர்பாக பொதுமக்கள் அக்.18 முதல் 25 வரை அளித்த புகார்களின்படி பள்ளங்கள் மூடப்பட்டு விட்டதாக, கூட்டத்தில் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
இது மட்டுமின்றி, வீட்டுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது தொடர்பாக 53, சாக்கடை அடைப்பு 65, மரங்கள் சாய்ந்தது 22 என மொத்தம் 416 புகார்கள் வந்ததாகவும், அத்தனையும் சரி செய்து விட்டதாகவும் தெரிவித்தனர்.
இதை கேட்டுக்கொண்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் ராகுல்நாத், மண்டலவாரியாக செய்யப்படும் பணிகள், சுகாதாரம், பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன், வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை, மின்சாரம் உள்ளிட்ட துறைகளின் திட்டச் செயல்பாடுகள், நிலுவை வேலைகள் பற்றி அதிகாரிகளிடம் கேட்டார். முடிக்காத வேலைகளை வேகமாக முடிக்க உத்தரவிட்டார்.
இதன் பின், மாநகராட்சியின் ஐந்து மண்டலங்களில் நடந்துவரும் மழைநீர் வடிகால் துார்வாரும் பணிகளை ஆய்வு செய்தார். 2,167 கி.மீ., நீளமுள்ள மழைநீர் வடிகால்களில், 2,038 கி.மீ., துார்வாரப்பட்டுள்ளன. 129.41 கி.மீ., பணிகள் நிலுவையில் உள்ளன. இதன் மூலம் 94.03 சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. அதேபோல், 157.01 கி.மீ., நீளமுள்ள சிறு கால்வாய்களில், 148.19 கி.மீ., துார்வாரப்பட்டு, 94.38 சதவீத பணிகள் முடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
942 குழந்தைகளுக்கு கிடைத்தது மோதிரம்
தாய்மாமன் தங்கமோதிரம் திட்டத்தில், மாவட்டத்தில் இதுவரை 942 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. கோவை அரசு மருத்துவமனை, பொள்ளாச்சி, மேட்டுப்பாளையம், வால்பாறை அரசு மருத்துவமனைகள் வாயிலாக இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
அதன்படி, செப்.28 முதல் நவ.7 வரை எடுக்கப்பட்ட கணக்கெடுப்பில், 1,154 குழந்தைகள் மோதிரம் பெற தகுதியானவர்களாக கண்டறியப்பட்டனர்.
இவர்களில் கோவை அரசு மருத்துவமனையில் 555 பேர், பொள்ளாச்சியில் 245 பேர், மேட்டுப்பாளையத்தில் 136 பேர், வால்பாறையில் 6 பேர் என மொத்தம் 942 குழந்தைகளுக்கு மோதிரங்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.நவ.12ம் தேதி ஒரே நாளில் 35 குழந்தைகளுக்கு மோதிரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 81.6 சதவீத இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 212 குழந்தைகளுக்கும் விரைவில் மோதிரம் வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.