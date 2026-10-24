100 அடி ரோட்டில் ஐ மொபைல்ஸ் ஷோரூம் நாளை திறந்து வைக்கிறார் நடிகை திரிஷா
100 அடி ரோட்டில் ஐ மொபைல்ஸ் ஷோரூம் நாளை திறந்து வைக்கிறார் நடிகை திரிஷா
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 06:36 PM
கோவை: 100 அடி ரோட்டில், ஐ மொபைல்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய ஷோரூமை நாளை மாலை 4 மணிக்கு நடிகை திரிஷா திறந்து வைக்கிறார்.
25க்கும் மேற்பட்ட கிளைகளுடன் செயல்படும் இந்நிறுவனத்துக்கு, கோவையில் 2 இடங்களில் ஏற்கனவே கிளைகள் உள்ளன.ஷோரூம் திறப்பு விழாவை முன்னிட்டு, ஐபோன், சாம்சங், ஒன்பிளஸ் போன்ற பல முன்னணி நிறுவனங்களின் மொபைல் போன்களுக்கு சிறப்பு சலுகைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
பழைய மொபைல் போன்களை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து, புதிய போன்களை 0 சதவீத வட்டியில் தவணை முறையில் வாங்கலாம். குறிப்பிட்ட மாடல்களை வாங்கும்போது, ரூ.999 செலுத்தி ஸ்மார்ட் டிவி, வாஷிங் மெஷின், ஏர் கூலர், மிக்ஸி, மைக்ரோவேவ் ஓவன் உள்ளிட்ட பொருட்களை பெறும் சலுகைகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
ரூ.1,999 மதிப்புள்ள நெக் பேண்ட் ரூ.1க்கும், சவுண்ட் பார் ரூ.3,999க்கும், ஸ்மார்ட் வாட்ச் மற்றும் ஏர்பட்ஸ் ரூ.599க்கும், பவர் பேங்க் ரூ.499க்கும் விறகப்படும். பழைய மொபைலை எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்து, ஐபோன் 15 ரூ.39,900க்கு வாங்கும் சலுகையும் உள்ளது.மேலும் விவரங்கள் 95007 89171 ல் பெறலாம்.