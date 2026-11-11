ஏர்போர்ட்டில் வாகனம் நிறுத்த கூடுதல் கட்டணம் வசூல்; அமைச்சரிடம் புகார்
ஏர்போர்ட்டில் வாகனம் நிறுத்த கூடுதல் கட்டணம் வசூல்; அமைச்சரிடம் புகார்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:41 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:38 PM
கோவை: ஏர்போர்ட் பார்க்கிங் பகுதியில் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கான கட்டணம் வசூலிக்கும் இடங்களில் தேவையற்ற காலதாமதம் ஏற்படுகிறது. வெளியேறும் வசதிகள் போதுமான எண்ணிக்கையில் இல்லாமை மற்றும் கட்டண விவரம் குறித்த தகவல் பலகை என புகார் கிளம்பியுள்ளது.
கட்டணம் வசூலிக்க ஒரு கவுன்டர் மட்டுமே உள்ளது. சில நேரங்களில் குறைந்தது 12 கார்கள் வரை வரிசையில் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
விமான நிலையத்தின் நுழைவு வாயில் மற்றும் வெளியேறும் இடங்களில் கட்டண விவரங்கள் காட்சிப்படுத்தப்படவில்லை. இதனால் வசூலிக்கப்படும் தொகையை வாகன ஓட்டிகள் சரிபார்க்க முடியாத நிலை உள்ளது.
50 முதல் 60 சதவீதம் வரை கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக, சிட்டிசன்ஸ் வாய்ஸ் கோவை என்ற நுகர்வோர் அமைப்பு சார்பில் அதன் நிர்வாகிகள் ஜெயராமன், ராஜேந்திரன் ஆகியோர் மத்திய சிவில் விமானப் போக்குவரத்து துறை அமைச்சருக்கு புகார் கடிதம் அனுப்பியுள்ளனர்.