ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு 90 சதவீத மானியத்தில் மின் இணைப்பு
ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு 90 சதவீத மானியத்தில் மின் இணைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 04:02 PM
கோவை: ஆதிதிராவிட விவசாயிகளுக்கு விரைவு மின் இணைப்பு வழங்கும் வகையில், 90 சதவீத மானியத்துடன் வளமிகு வேளாண்மை உதவி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது.
பாசன வசதியை அதிகரிக்க, மின் மோட்டாரின் திறனுக்கு ஏற்ப மின் இணைப்பு கட்டணத்தில் தாட்கோ மானியம் வழங்கும். மீதமுள்ள 10 சதவீத தொகையை விவசாயிகள் செலுத்தினால் போதும்.
இதன்படி, 5 ஹெச்.பி., மோட்டாருக்கு ரூ.25,000ம், 7.5 ஹெச்.பி., மோட்டாருக்கு ரூ.27,500ம் செலுத்த வேண்டும். 10 ஹெச்.பி., மோட்டாருக்கு ரூ.3 லட்சம் கட்டணத்தில் ரூ.30 ஆயிரமும், 15 ஹெச்.பி., மோட்டாருக்கு ரூ.4 லட்சம் கட்டணத்தில் ரூ.40 ஆயிரமும் செலுத்தினால் போதும்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'மாவட்டத்தில் 923 ஆதிதிராவிட விவசாயிகள் உள்ளனர். கடந்த ஆட்சியில் இத்திட்டம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது. தற்போது மீண்டும் துவங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக ரூ.98 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்து, இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. விண்ணப்பதாரர்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3 லட்சத்துக்கு மிகாமல்; மின் இணைப்பு கோரி மின்வாரியத்தில் பதிவு செய்திருக்கும் விவசாயிகளை திட்டத்தில் இணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். தகுதியுள்ளவர்கள் https://tahdco.com/ என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்’ என்றனர்.